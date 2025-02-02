Эксперты исследовали возможность такой идеи, которую предлагает Россия.

В России начались обсуждения относительно того, сможет ли страна уничтожить все спутники на орбите с помощью ракетоносителей с дробью или гвоздями на фоне того, что США готовятся к милитаризации космоса и запускают свой проект "Железный купол". В Defense Express проанализировали, возможно ли это сделать.

"Такая идея встречается еще с 90-х годов и была бережно культивирована ценителями советской мощи, потому что якобы является очень простым решением, которое решает все проблемы, но до которого американцы "не додумались". И действительно, на первый взгляд, все выглядит логичным. Вывести на орбиту "Протоном-М" 23 тонны гвоздей или дроби и разбрасывать по орбите. Такой себе специально созданный космический мусор, который будет уничтожать спутники. Но это разбивается о банальные расчеты веса, который необходимо вывести в космос", - отмечают эксперты.

Аналитики сравнили это с воображаемой "стеной" из дробинок между которыми один метр. Она должна быть максимально тонкой, только в одну дробинку толщиной.

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"Идеалистически ее разместим на полярной орбите с наклоном 90 градусов. Такая "стена" должна пересечь околоземные орбиты всех других спутников и столкновения будут на высоких встречных скоростях, которые измеряются в километрах в секунду. Это безусловно гарантирует уничтожение любого спутника", - объясняют в материале.

Однако тогда возникает вопрос, какого размера должна быть такая "стена". Если говорить о высоте, то нижняя граница низкой околоземной орбиты, которая сейчас целесообразна к использованию начинается с 400 километров.

"МКС вращается на высоте 400-420 км, спутники сети Starlink на орбитах от 550 до 570 км, до их появления подавляющее большинство спутников вращалось на высотах 700-900 км. А в целом низкая околоземная орбита завершается на высоте 2000 км. На LEO вращается около 85% из более 10 тысяч спутников. После нее начинается средняя (MEO), где, например, на высоте 20 000 км вращаются спутники GPS. Она наименее загружена - около 3%. И она тянется до 35 756 км, где уже находится геосинхронная орбита (GEO), где висят еще около 12%", - подчеркивают аналитики Defense Express.

Однако если даже говорить только о выводе из строя Starlink, то нужно построить в космосе "стену" с дробью высотой 20 км. Ширина "стены" пусть будет 20 км, что составит лишь 0,046% от длины круговой орбиты на высоте 550 км. Поэтому для такой "стены" из дробинок, расстояние между которыми будет 1 метр, понадобится 400 млн дробинок.

"Если брать свинцовую дробь "нулевку" (№0, диаметр - 4,25 мм, вес - 0,457 грамма), то это 182,8 тысячи тонн. Для выведения такого веса необходимо 7949 исключительно условных российских "Протонов", которых с 1965 года было запущено 428. И это без учета особенностей вывода на полярную орбиту, вопросов разведения дроби и вообще построения идеальной "стены" толщиной в одну дробинку и с равными метровыми интервалами. В реальности, если этим вообще кто-то будет заниматься, это будут "пучки" с неравномерной плотностью, которые относительно быстро начнут сходить с орбит", - объяснили в издании.

В то же время эксперты вспомнили и о Синдроме Кесслера, когда из-за столкновения космических аппаратов и обломков образуется еще больше обломков, которые превращают в обломки еще больше космических аппаратов, пока все не превратится в космический мусор.

"Его никто не отменял, но есть вопрос продолжительности этого процесса. И речь идет о противоспутниковом оружии, когда за относительно небольшое время надо оставить врага без космических аппаратов, а не о запуске необратимого процесса продолжительностью в годы или десятилетия. Именно поэтому не сильно помочь может даже ядерное оружие. Хотя американский эксперимент Starfish Prime с ядерными взрывами в космосе действительно привел к выводу из строя спутников, но это произошло в результате того, что они многократно проходили через радиоактивное поле и их электронные системы постепенно деградировали. Это не был одномоментный процесс и поэтому он также не подходит для сценария "космического блицкрига", - подытожили в Defense Express.

Исследование космоса - последние новости

Как писал УНИАН, европейские разработчики представили мини-ядерную систему для луноходов для миссий в экстремальных условиях. По словам ученых, сложные условия на Луне делают ядерную энергетику очень важным компонентом лунных миссий.

Также сообщалось, что россияне решили создать собственную многоразовую космическую ракету, которая будет предназначена для запусков с космодрома "Восточный" в Амурской области и будет оснащена первой ступенью, которая возвращается. Такие работы планируют завершить до 2030 года.

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