Согласно ежегодной оценке угроз, подготовленной разведкой США, Россия разрабатывает новый спутник для размещения ядерного оружия. Отмечается, что такое оружие может иметь "разрушительные последствия" как для США, так и для всего мира, пишет Sky News.
В отчете также говорится, что война в Украине дала России возможность получить "огромный объем уроков" о западном вооружении и разведке. При этом сообщается, что оккупанты, вероятно, не смогут добиться "полной победы", хоть инициатива на поле боя и остается на стороне России.
Кроме того, военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что вероятность ядерной войны после вторжения России в Украину не стала выше, якобы использование такого типа вооружения не дало бы оккупантам тактического преимущества на поле боя.
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Ранее УНИАН сообщал, что армия оккупантов получила новый "супер-Панцирь" с дальностью обнаружения 75 км. Специалисты отмечают, что ранее "Панцирь-СМ-СВ" показывали только на выставках и парадах. При этом на новых фото комплекс не имеет защиты от FPV-дронов (например, противокумулятивных решеток).
Кроме того, один из экспертов объяснил, что не так с новым российским истребителем Су-75. Самая большая проблема этого истребителя в том, что он вообще может никогда не взлететь. Ведь первый полет истребителя был запланирован еще на 2023 год.