Издание со ссылкой на разведку США заявило об "опасных" для всего мира действиях российских оккупантов.

Согласно ежегодной оценке угроз, подготовленной разведкой США, Россия разрабатывает новый спутник для размещения ядерного оружия. Отмечается, что такое оружие может иметь "разрушительные последствия" как для США, так и для всего мира, пишет Sky News.

В отчете также говорится, что война в Украине дала России возможность получить "огромный объем уроков" о западном вооружении и разведке. При этом сообщается, что оккупанты, вероятно, не смогут добиться "полной победы", хоть инициатива на поле боя и остается на стороне России.

Кроме того, военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что вероятность ядерной войны после вторжения России в Украину не стала выше, якобы использование такого типа вооружения не дало бы оккупантам тактического преимущества на поле боя.

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Ранее УНИАН сообщал, что армия оккупантов получила новый "супер-Панцирь" с дальностью обнаружения 75 км. Специалисты отмечают, что ранее "Панцирь-СМ-СВ" показывали только на выставках и парадах. При этом на новых фото комплекс не имеет защиты от FPV-дронов (например, противокумулятивных решеток).

Кроме того, один из экспертов объяснил, что не так с новым российским истребителем Су-75. Самая большая проблема этого истребителя в том, что он вообще может никогда не взлететь. Ведь первый полет истребителя был запланирован еще на 2023 год.

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