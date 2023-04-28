Украинские экипажи уже поехали на учения.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что танки "Abrams" не успеют принять участие в этом контрнаступлении украинских защитников. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о подготовке к контрнаступлению, и получила ли Украина уже обещанное международными партнерами оружие, Резников отметил, что он не может раскрывать все детали. "Подготовка завершается. Потому что, кроме оружия и военной техники, еще должно быть овладение ее нашими военнослужащими", - сказал он.

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Чиновник отметил, что Украина получила очень современные системы вооружения, особенно в части "бронированного кулака". "Кроме танковой коалиции, в которую входят, в первую очередь, танки "Leopard" - наибольшее количество, плюс "Challenger". "Leopard-2", потому что "Leopard-1" чуточку позже тоже приедут. И мы ждем, чтобы потом "Abrams". Но "Abrams" в этом контрнаступлении, я думаю, принимать участие не успеют. Но наши экипажи уже поехали на учебу. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа - БТР и БМП. Это будут и Bradley, и Marder, и Stryker, и C-90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", - рассказал Резников.

Так, заметил он, "сама техника - объявлена, подготовлена и частично доставлена".

"А есть техника, на которой завершаются учебные программы. И уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено уже Главкомом место необходимое и так далее. Но, скажем так, если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы. Далее вопрос за Генеральным штабом, за командованиями. Начиная от генерала Залужного и его коллег, генералов по направлениям. Как только будет Божья воля, погода и решение командиров, - мы это сделаем", - сказал министр.

Abrams в Украине - главное

Abrams - основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. В настоящее время танк версии М1 является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонн.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о передаче Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

21 апреля министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что учения украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

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