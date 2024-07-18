Это снятие произошло после постепенного вывода из эксплуатации 90 предыдущих истребителей F-16A/B Netz в декабре 2016 года.

16 июля ВВС Израиля официально сняли с эксплуатации свой последний F-16C Fighting Falcon, ознаменовав конец целой эры.

Как пишет Bulgarian Military, 115-я эскадрилья на авиабазе Овда попрощалась с последним истребителем программы Barak-1, приобретенным в 1980-х годах, и положила конец этой главе в истории израильской авиации.

Израиль отказался от F-16C

В службе отметили, что "снятие с эксплуатации последнего одноместного самолета Barak-1 знаменует завершение более чем трех с половиной десятилетий верной службы". Флот Воздушных сил страны (IAF) состоял из 81 F-16C на пике своего развития. Это снятие произошло после постепенного вывода из эксплуатации 90 предыдущих истребителей F-16A/B Netz в декабре 2016 года.

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Поэтапное снятие с эксплуатации F-16C совпало с расширением IAF своих сил Lockheed Martin F-35A Adir. Несмотря на то, что модели F-16A/B/C сейчас сняты с эксплуатации, ВВС Израиля все еще эксплуатируют 47 боевых самолетов F-16D Brakeet и 97 боевых вариантов F-16I Sufa.

Израильский истребитель Barak-1 является вариантом F-16 Fighting Falcon, специально модифицированным в соответствии с требованиями ВВС Израиля. Имя "Барак" переводится с иврита как "молния", что отражает его ловкость и скорость. Barak-1 является частью серии вариантов F-16, которые были адаптированы к усовершенствованной авионике, вооружению и системам для повышения его боевых возможностей.

Истребитель Barak-1

Barak-1 разделяет общие характеристики F-16 Fighting Falcon. Его длина составляет примерно 15,03 метра, размах крыльев - 9,96 метра, а высота - около 5,09 метра. Максимальный взлетный вес самолета составляет около 19 187 килограммов.

Силовая установка Barak-1 обычно оснащена одним турбовентиляторным двигателем Pratt & Whitney F100-PW-200/220 или General Electric F110-GE-100/129. Эти двигатели обеспечивают самолету тягу около 23 770 фунтов-сил для варианта Pratt & Whitney и до 29 000 фунтов-сил для варианта General Electric, что обеспечивает максимальную скорость более 2 Маха.

Barak-1 имеет передовые технические характеристики, повышающие его эффективность. К ним относятся надежный планер, разработанный для высокой маневренности, система управления по проводам для точного управления и передовая радиолокационная система, как правило AN/APG-68, которая обеспечивает превосходные возможности обнаружения и отслеживания целей.

Набор авионики Barak-1 является очень сложным и включает такие системы, как Elbit Systems Helmet Mounted Display, который позволяет пилотам наводить оружие, глядя на цель. Кроме того, самолет оснащен усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы, включая приемники радиолокационного предупреждения и диспенсеры противодействия, чтобы повысить живучесть во вражеской среде.

Системы управления Barak-1 включают цифровую систему управления полетом (DFCS), которая обеспечивает повышенную стабильность и контроль, особенно во время маневров с высокой перегрузкой. Самолет также оснащен усовершенствованным компьютером миссии, который объединяет данные с различных датчиков и систем, обеспечивая пилоту полную осведомленность о ситуации.

Barak-1 вооружен широким набором вооружений, что делает его универсальной платформой для разнообразных боевых задач. Его вооружение включает 20-мм поворотную пушку M61 Vulcan для огня в упор. Самолет также может нести различные ракеты "воздух-воздух", такие как AIM-9 Sidewinder и Python 4/5, а также боеприпасы "воздух-земля", включая ракету AGM-65 Maverick, GBU-12 Paveway. II бомбы с лазерным наведением и комплекты JDAM для точных ударов.

Операции Barak-1

Barak-1 был важным активом в нескольких ключевых военных операциях. Одной из самых заметных ее участия была операция "Опера" в 1981 году, когда F-16 израильских ВВС, включая Barak-1, нанесли внезапный авиаудар по ядерному реактору Осирак в Ираке. Эта миссия была направлена на то, чтобы помешать Ираку разработать потенциал ядерного оружия и считалась в значительной степени успешной с точки зрения точности и исполнения.

Другой важной миссией с участием Barak-1 была операция Peace for Galilee в 1982 году. Во время этой операции IAF использовали F-16 для достижения превосходства в воздухе и обеспечения непосредственной воздушной поддержки наземных сил в Ливане. Barak-1 сыграл ключевую роль в нейтрализации сирийской ПВО и борьбе с вражескими самолетами, способствуя общему успеху миссии.

В новейшей истории Barak-1 участвовал в различных операциях против групп боевиков в Газе. Например, во время операции "Литой свинец" в 2008-2009 годах и операции "Защитный край" в 2014 году Barak-1 широко использовался для нанесения высокоточных ударов по инфраструктуре ХАМАС и пусковым площадкам ракет. Эти операции имели целью уменьшить угрозу ракетных обстрелов израильских гражданских районов.

Истребители F-16 для Украины

На днях стало известно, что Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 и продать их США, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину.

А 17 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал, что истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время. По мнению министра обороны Нидерландов, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

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