Украина уже может рассчитывать на то, что ее авиапарк истребительной авиации будет далек от унификации.

Воздушные силы Украины будут иметь две модели западных истребителей, F-16 и Mirage 2000-5, к которым вполне может присоединиться Gripen. И такой "зоопарк" не является чем-то необычным в мире.

Как пишет Defence Express, Украина уже может рассчитывать на то, что ее авиапарк истребительной авиации будет далек от унификации и наличия в строю только одной модели самолета.

"Как только речь идет о таком количестве, то сразу раздаются вопросы так называемого "зоопарка" и сложности обслуживания. И хотя однообразие и унификация вооружения с одним типом боевой машины действительно желательна, необходимо учитывать то, что это роскошь, и далеко не все страны даже в мирное время ее себе позволяют", - говорится в публикации. Видео дня

Отмечается, что Тайвань держит на вооружении четыре модели истребителей Mirage 2000-5, F-5, F-16 и машины собственного производства AIDC F- CK-1. А не самая богатая Греция продолжает держать на вооружении F-4, F-16, Mirage 2000, уже получила часть Rafale и заказывает F-35. Израиль держит три модели истребителей на вооружении: F-15, F-16 и F-35. Турция, несмотря на наличие более 150 F-16, до сих пор имеет вооружение F-4 и строит собственный KAAN вместо F-35. Польша, находится в состоянии перевооружения, но прямо сейчас имеет в строю МиГ-29, F-16, первые корейские FA-50, ожидает F-35 и не снимает с вооружения Су-22.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30. Страна хочет продать их Соединенным Штатам Америки, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину.

Отмечается, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

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