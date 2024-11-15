Согласно планам компании, в 2025 году должно быть произведено на 20% чем в этом году, то есть 660, что как раз и обусловлено новым контрактом.

Производство противоракет MSE для систем Patriot PAC-3 в компании Lockheed Martin достигло новых рекордных показателей и получило дополнительный контракт на продолжение увеличения их производства до 650 единиц в год.

Как пишет "Дифенс Экспресс", до конца 2024 года количество произведенных MSE составит более 500 единиц, что станет рекордом.

Отмечается, что при этом в июне этого года Тим Кэхилл, президент направления ракет и систем управления огнем, заявлял, что годовой темп составит 550 ракет к Patriot этого типа.

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Согласно планам компании, в 2025 году должно быть произведено на 20% чем в этом году, то есть 660, что как раз и обусловлено новым контрактом.

"И это ускорение планов на целый год, потому что сначала на рубеж в 650 единиц MSE в Lockheed Martin планировали выйти в 2027 году. А 550 планировалось произвести не ранее 2026 года", - отмечают аналитики.

Также в Lockheed Martin похвастались тем, что недавно произвели 2000-ю по счету ракету MSE, первый контракт на производство которых был выдан в апреле 2014 года.

Эксперты напомнили, что ракета MSE в Patriot предназначена для перехвата баллистических целей на дальности до 60 км. Они добавили:

"Это кинетический перехватчик (hit-to-kill), который уничтожает вражескую ракету благодаря огромной энергии встречи на сверхвысоких скоростях, благодаря чему и достигается уничтожение боевой части вражеской ракеты еще в воздухе".

Отмечается, что точность перехвата обеспечивается не только собственной радиолокационной головкой самонаведения ракеты, которая также получает данные с РЛС зенитного ракетного комплекса, но и сверхманевренностью за счет газодинамических рулей. Одна батарея Patriot PAC-3 из 8 пусковых может быть вооружена до 128 ракетами MSE, по 16 на одной пусковой.

Системы Patriot на вооружении у Украины

Издание WSJ сообщило, что США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и NASAMS. Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что такое количество ракет - это огромный арсенал для Украины.

"Очевидно, все эти ракеты будут выгружены со складов американской армии. Насколько быстро это может произойти? Я думаю, что это вопрос недель", - сказал он.

По его словам, доставка этих ракет - не очень долгий процесс. Нарожный также оценил, на сколько этого арсенала хватит Украине.

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