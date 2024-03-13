Уже на этой неделе Чехия представит план поставок снарядов в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Вооруженные силы Украины уже в обозримом будущем получат первые снаряды в рамках чешской инициативы закупки артиллерийских снарядов за пределами стран-членов Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем в Киеве.

Глава МИД Украины выразил благодарность всем странам, которые быстро приняли решение о выделении средств на поддержку чешской инициативы.

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Кулеба сказал, что на этой неделе состоятся контакты с чешскими коллегами, которые подробно представят план поставок снарядов в Украину.

"Мы готовы к полному сотрудничеству и содействию. По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть, это не займет много месяцев. Но чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года", - подчеркнул Кулеба.

В частности, как отметил министр, первая часть снарядов начнет поступать в обозримой перспективе, и затем в течение года будут поступать новые партии.

Также глава МИД рассказал, что существуют и другие инициативы. Он напомнил, что во время недавней поездки в Вильнюс на встрече министров иностранных дел Балтийских стран, Франции и Украины обсуждалась одна из таких инициатив.

"Я призвал уже сегодня начать собирать деньги на нее также. Потому что каждый политик в Европе должен помнить одну вещь. Это не работает таким образом, что мы собрали деньги на чешскую инициативу, выдохнули и сказали, что мы все сделали, все нормально. Чешская инициатива - это хорошо. Но недостаточно. Поэтому сегодня закрыли финансовый вопрос чешской инициативы - завтра уже должны закрывать финансовые вопросы подобных инициатив. Они есть. И мы о них знаем", - сообщил Кулеба.

По его словам, для реализации других инициатив не хватает финансового ресурса.

"Если кроме чешской инициативы еще две будут реализованы в этом году, то российские оккупанты будут отодвигать в Украине гораздо более существенные проблемы на фронте", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что теперь надо пробивать финансирование для реализации других инициатив.

Чехия нашла Украине около 500 тысяч снарядов

В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами Европейского Союза боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Тогда Чехия заявила, что готова быть посредником в поставках этих боеприпасов для Киева.

Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция.

По состоянию на 12 марта к инициативе закупки боеприпасов для ВСУ в странах за пределами ЕС присоединились 18 стран. В частности, план Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция, Польша и другие страны.

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