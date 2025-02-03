Строительство ведется на верфи в городе Гуанчжоу, которая до этого не строила подводные лодки.

Китай строит подводную лодку новой конструкции без традиционной рубки, которая является частью любой субмарины. Есть предположение, что это будет морской боевой дрон, но оно дискуссионное, пишут эксперты Defense Express. Если же это так, то этот дрон должен стать самым в мире.

О строительстве лодки сообщил аналитик HI Sutton в Naval News, оценив спутниковые снимки. На них зафиксировано строительство субмарины на верфи в городе Гуанчжоу, которая до этого не строила подводные лодки.

Эксперты Defense Express отметили, что, очевидно, речь идет о Guangzhou Shipyard International (GSI) на острове Лунсюе, что к югу от города.

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"На это указывает то, что на фото также зафиксирован экспериментальный стелс-тримаран, который был продемонстрирован в конце 2024 года во время Airshow China под названием Orca. Он также известен, как JARI USV, который строился именно на этой верфи", - пояснили они.

Отмечается, что новая подводная лодка имеет "довольно умеренные размеры": длина около 45 метров, ширина 5 метров. Кроме отсутствия рубки, особенностью ее является Х-образные рули. Оба эти фактора, по мнению военных аналитиков, должны, очевидно, снизить заметность субмарины.

Они отметили, что в Китае это вторая подводная лодка без рубки. Первая, длиной 50 метров, была построена в 2018 году.

Вопрос, является ли эта субмарина беспилотной, в Defense Express называют "довольно дискуссионным". Naval News указывает, что "если бы речь шла о дроне, то он получился слишком большим, даже если он имеет торпедное вооружение".

"Но конструкция все равно меньше традиционных дизель-электрических подводных лодок. Для сравнения, российские "Варшавянки" имеют длину около 74 метров, а ширину 10 метров", - пишет Defense Express.

Поэтому эксперты выдвигают предположение, что эта субмарина все же является пилотируемой, но предназначена для действий на мелководье или для специальных миссий на морском дне.

"К этому можно добавить, что эта подводная лодка может быть "возимой". Что-то вроде российских глубоководных аппаратов типа "Лошарика", которые стыкуется с носителями типа БС-136 "Оренбург" или К-329 "Белгород"", - пояснили они.

Они также предполагают, что с этой субмариной может быть та же ситуация, что и с тримараном JARI USV, построенным на этой же верфи. Он заявлен "как полноценный морской дрон, но является опционально-пилотируемым". Возможно новая субмарина также создана по аналогичному принцу, считают Defense Express.

По мнению аналитиков, JARI USV - это фактически полноценный боевой корабль с общим водоизмещением в 420 тонн. Он имеет полноценное вооружение в виде 30-мм артиллерийской установки и 8 вертикальных шахт для противокорабельных или зенитных ракет. Кроме того, он несет вертолетный БПЛА, а также оснащен РЛС с АФАР для обзора на 360 градусов.

В его разработке, отмечается, участвовали сразу четыре китайских научных центра. Поэтому не исключено, предполагают, что и новая подводная лодка является передовым исследовательским проектом.

Также в Defense Express напомнили, что именно на верфях Guangzhou Shipyard International строятся специальные десантные баржи-мосты для высадки на Тайвань по аналогии Mulberry Harbours времен Второй мировой.

Военные возможности Китая: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, в Китае в западной части Пекина строят военный подземный командный центр, который, по мнению разведки США, по крайней мере в десять раз будет больше Пентагона. На спутниковых снимках видна стройплощадка площадью около 1500 акров. Глубокие ямы на ней, по оценкам военных экспертов, - станут бункерами для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, в том числе и на случай ядерной войны.

Также в городе Мяньян Китай строит огромный комплекс по лазерному термоядерному синтезу, который может помочь в разработке ядерного оружия и изучении возможностей генерации электроэнергии.

К тому же Китай строит десантные баржи для вторжения на Тайвань, считает военный обозреватель Дэвид Акс. Они, вероятно, предназначены для перевозки военной техники к берегам Тайваня.

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