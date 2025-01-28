Этот исследовательский центр также может помочь в изучении возможностей генерации электроэнергии.

Китай строит гигантский исследовательский центр по лазерному термоядерному синтезу в городе Мяньян. Это может помочь в разработке ядерного оружия и изучении возможностей генерации электроэнергии, сообщает Reuters.

Исследователь из американской независимой исследовательской организации CNA Corp Деккер Эвелет рассказал журналистам, что в Мяньяне разместили четыре выносных "рукава", в которых находятся лазерные отсеки, а также центральный экспериментальный отсек, в котором будет находиться целевая камера с изотопами водорода. В нем разместят камеру-мишень с изотопами водорода, которые мощные лазеры будут сплавлять вместе, производя энергию.

В агентстве отметили, что похожая схема реализована на американском Национальном центре зажигания (NIF) в Северной Калифорнии, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд долларов. Там в 2022 году в результате реакции термоядерного синтеза было сгенерировано больше энергии, чем лазеры направили в мишень.

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Эвелет уверен, что экспериментальный отсек китайской установки примерно на 50% больше, чем на американском Национальном центре зажигания.

"Любая страна, имеющая установку типа NIF, может и, вероятно, будет повышать свою уверенность, совершенствовать существующие конструкции оружия и облегчать разработку будущих конструкций бомб без испытания самого оружия", - подчеркнул аналитик по ядерной политике из Центра Генри Л. Стимсона Уильям Альберк.

В агентстве напомнили, что в ноябре 2020 года американский посланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли опубликовал спутниковые снимки, которые, по его словам, свидетельствуют о наращивании Китаем мощностей по поддержке ядерного оружия. Среди них были снимки Мяньяна, на которых был изображен расчищенный участок земли с пометкой "новые исследовательские или производственные зоны с 2010 года". Согласно документам, там расположен центр термоядерных исследований под названием Laser Fusion Major Device Laboratory.

Зажигание термоядерного топлива позволяет исследователям изучить, как протекают подобные реакции и как они могут создать экологически чистый источник энергии, используя водород, объяснили в агентстве. Это также позволяет им изучить нюансы детонации, которые в противном случае потребовали бы испытаний взрывчатки.

Отмечается, что Китай и США подписали договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Согласно документу, ядерные взрывы запрещены в любых условиях.

Страны могут проводить только "подкритические" взрывные испытания, которые не приводят к ядерным реакциям. Помимо этого можно проводить исследования лазерного синтеза, известного как инерционный термоядерный синтез.

Старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спогли и бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хекер считает, что Китай в ближайшем будущем не опередит США в плане своих ядерных объектов.

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