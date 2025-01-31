Аналитики уже назвали проект "Пекинским военным городом"

В Китае в западной части Пекина военные строят военный командный центр, который, по мнению разведки США, по крайней мере в десять раз будет больше Пентагона. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Financial Times.

Издание отмечает, что на спутниковых снимках видно строительную площадку площадью около 1500 акров. Глубокие ямы на ней, по оценкам военных экспертов, - станут бункерами для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, в том числе и на случай ядерной войны.

На основе спутниковых снимков издание пришло к выводу, что строительство началось в середине 2024 года. Аналитики уже назвали проект "Пекинским военным городом".

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"Этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства... сигнализирует о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой потенциал для ведения ядерной войны", - подчеркнул бывший руководитель отдела анализа Китая ЦРУ Деннис Уайлдер.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что "не в курсе деталей", но подчеркнуло, что Китай "привержен пути мирного развития и оборонной политики, которая имеет оборонительный характер", говорится в материале.

Ренни Бабиарц, бывший аналитик изображений в Национальном агентстве геопространственной разведки, который анализировал изображения местности, сказал, что не менее 100 кранов работают на территории площадью пять квадратных километров, разрабатывая подземную инфраструктуру.

Издание рассказало, что перед началом строительства не было выставочных залов, которые обычно ассоциируются с проектом коммерческой недвижимости. Также нет официальных упоминаний на китайском языке в Интернете об этой строительной площадке. Однако, замечает, были знаки, которые предупреждали о запрете летать беспилотниками или делать фотографии.

Издание привело слова китайского исследователя, знакомого с изображениями, который сказал, что это место имеет "все признаки чувствительного военного объекта", включая прочный железобетон и глубокие подземные туннели.

"Почти в 10 раз больше Пентагона, он соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США. Эта крепость служит лишь одной цели, которая заключается в том, чтобы служить бункером конца света для все более совершенной и боеспособной армии Китая", - сказал исследователь.

Военные возможности Китая: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в городе Мяньян Китай строит огромный комплекс по лазерному термоядерному синтезу, который может помочь в разработке ядерного оружия и изучении возможностей генерации электроэнергии.

К тому же Китай может стать первой страной в мире, которая создала истребитель шестого поколения J-XDS. Специалисты предполагают, что длина двухдвигательного аппарата и размах его лямда-образного крыла составит 22 м, в то время как максимальный взлетный вес достигнет 40 тонн. Максимальную скорость J-XDS оценивают в 2 Маха, а боевой радиус - в 2200 км.

Кроме того, Китай заявил о гиперзвуковой ракете "воздух-воздух", которая может стать главной угрозой для американского стелс-бомбардировщика B-21. КНР уже провела испытания своей строго засекреченной гиперзвуковой ракеты, что можно считать первым официальным подтверждением существования такого оружия.

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