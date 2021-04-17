В РФ утверждают, что корабли прибыли в оккупированный Крым для участия в военных учениях.

В Черное море зашли 15 кораблей Каспийской военной флотилии РФ.

Читайте такжеPolitico: США отменили отправку эсминцев в Черное море из-за угрозы эскалации со стороны РФКак сообщает пресс-служба Южного военного округа, три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения прибыли в Черное море для участия в военных учениях.

В соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки, отмечают в пресс-службе.

Всего в течение апреля будет проведено более 4 тис. учений различного масштаба. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.

Ранее, по данным российских СМИ, на аэродромы в оккупированный Крым из Ставропольского края были переброшены штурмовики Су-25СМЗ.

15 апреля Россия перебросила в оккупированный Крым подразделения 58-й армии Южного военного округа, которая участвовала в войне на Донбассе в 2014 году.

Стягивание войск РФ к границам с Украиной

В начале марта Россия сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times написала, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

14 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что численность российских военнослужащих у северных и восточных границ Украины может вырасти до 110 тыс. личного персонала.

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Автор: Виктория Токарева