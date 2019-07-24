Командующий ССО: экипировка нашего бойца стоит $15 тысяч, американского – до $100 тысяч

Лунев заявляет, что до 2025 года украинские ССО на 100% перейдут на стандарты вооружения и вещевого обеспечения, введенные в странах НАТО.

Экипировка украинского бойца Сил специальных операций Вооруженных сил Украины стоит 15 тысяч долларов, американского - до 100 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий ССО ВСУ Игорь Лунев заявил на брифинге, подводя итоги 3-й годовщины их создания.

В частности, он отметил, что уже сегодня в ССО на 100% заменили советские снайперские винтовки СВД на винтовки украинского производства UR-10, а также на оружие иностранного производства Savage 338 калибра и снайперские винтовки Barrett.

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Также Лунев добавил, что для Сил специальных операций поставили ряд беспилотных авиационных комплексов украинского производства, и сегодня беспилотными летательными аппаратами ССО обеспечены на 100%. Также в этом году была введена в действие отдельная номенклатура вооружения и военной техники ССО.

Сравнивая обеспечение вещевым имуществом и экипировкой бойцов ССО ВСУ и Соединенных Штатов, Лунев отметил, что стоимость экипировки бойца ССО США может достигать 100 тыс. долларов, тогда как украинского бойца ССО - всего 15 тыс. долларов.

"Работа по обеспечению бойцов вещевым имуществом и вооружением продолжается и носит системный характер. В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это - бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", - отметил Лунев.

По его словам, в планах - избавиться от советских образцов оружия и материального обеспечения даже раньше, чем до 2025 года. Он уточнил, что на сегодняшний день перечень имущества бойцов ССО составляет 175 наименований.

Также он привел пример, что украинские бойцы на сегодняшний день не имеют, в отличие от своих американских коллег, средств навигации и космической разведки: "Этого нам не хватает сегодня. Американцы используют это по максимуму, в том числе и в группах специального назначения. Мы можем только использовать эти данные, если нам их предоставляют".

Как сообщал УНИАН, впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса смогло пройти сертификацию как подразделение SOF.