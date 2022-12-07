По словам эксперта, весь мир увидел, что у России по сути нет ПВО.

Взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" в Саратовской и Рязанской областях России показали, что российская ПВО не может обеспечить защиту своих военных объектов, и это увидел весь мир.

Как написал в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, беспилотник, в использовании которого для удара по аэродромам Россия обвинила Украину, было бы тяжело не заметить.

"В России произошла череда инцидентов, и Конашенков заявил, что виной тому якобы был украинский БПЛА "Стриж". Не знаю, в курсе генерал-словоблуд относительно того, что "Стриж" это советский, отсталый и примитивный БПЛА размером практически с F-16, гудящий, как предвестник Апокалипсиса, или нет, но своим перлом он лишь опозорил российскую ПВО", – объяснил Коваленко.

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По словам эксперта, подобным заявлением Конашенков также "дискредитирует российскую армию", что в России является преступлением.

"То есть, истребитель, причем старый, еще советских времен, залетает в российское воздушное пространство, пролетает более 700 км и наносит удар по стратегическому объекту, на котором находится авиация из состава ядерной триады? Мне кажется, или Конашенкова следует арестовать за дискредитацию российской армии?" – добавил он.

Однако внимание стоит обратить на то, что из этих атак вынесло для себя международное сообщество.

"Международные наблюдатели за войной увидели, что вне зависимости от того, что именно нанесло удар по российским аэродромам, оно обошло хваленую российкую ПВО и выполнило эту задачу. То есть эти наблюдатели, которых неистово боятся в Кремле, видят не только то, что "вторая" армия в мире тянет в зону боевых действий в Украину танки Т-62 и гаубицы Д-1, но то, что у нее по сути нет ПВО", – подчеркнул Коваленко.

Эксперт также напомнил, что российское ПВО уже "позорилось" в Сирии и Ливии. Кроме того, именно системы российского производства "азербайджанская армия щелкала как семечки в Карабахе".

"Российское ПВО? Покупателей этого хлама поздравляю с их капиталовложением. Но главное не поздравление. Главное, что теперь об этом знают все! Абсолютно все", – резюмировал Коваленко.

Взрывы на аэродромах РФ: реакция мира

5 декабря 2022 года на российских аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области прогремели взрывы. Кроме того, 6 декабря в России заявили об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

По мнению экспертов, если удары, нанесенные по российским военным базам, были совершены украинскими дронами, то это свидетельствует о том, что Украина способна атаковать противника на дальнем расстоянии, а российские системы ПВО значительно слабее, чем считалось ранее.

Издание Reuters, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что взрывы на авиабазах в глубине России окажут сильный психологический удар и заставят Кремль хорошо подумать, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.

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