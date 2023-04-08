Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня.

Украинские дальнобойные РСЗО HIMARS продолжают успешно уничтожать врага. Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский показал новые кадры работы установки вблизи фронта в ночные сутки.

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины ловко сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя", - отметил Сырский.

Сырский подчеркнул, что 27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность. "Они оказывают мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций. Горжусь нашей артиллерией!" - подчеркнул генерал.

Видео дня

HIMARS в Украине - что известно

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня. С тех пор установки сыграли решающую роль в деоккупации севера Харьковской области и правого берега Херсонщины.

Использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, препятствует переброске техники, живой силы и вооружения со стороны России.

HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS, которые имеют радиус действия от 70 до 80 километров. А их навигационные системы GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

Россияне не могут сбивать ракеты в HIMARS - что говорят в Пентагоне

Россия неоднократно отчитывалась то о перехвате своими ПВО ракет HIMARS, то об уничтоженных несуществующих элементах до установки, однако, как отметили в США, РФ по состоянию на лето-осень 2022 года так и не смогла уничтожить в воздухе ни один из выпущенных HIMARS снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: