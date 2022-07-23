Все переданные Украине РСЗО целы, хотя россияне и пытаются адаптироваться к их появлению.

Заявления россиян якобы об "уничтожении" американских систем залпового огня HIMARS, переданных Украине, не соответствуют действительности.

Об этом заявил чиновник Минобороны США на брифинге 22 июля, пишет CNN.

"По состоянию на утро сегодня (22 июля - УНИАН), согласно нашим переговорам с украинцами, это ложь. Все HIMARS продолжают оставаться занозой в боку для России", – заявил чиновник.

Кроме того, представитель Пентагона добавил, что оккупанты пытаются адаптироваться к HIMARS на поле боя. Однако попытки не увенчиваются успехом.

"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе складах оружия, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, изменения локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона добавил, что HIMARS в Украине целы благодаря исключительным способностям украинских воинов.

Как сообщал УНИАН, россияне уже не впервые отчитываются об "уничтожении" HIMARS в Украине. Однако никаких подтверждений нет. Сегодня российское Минобороны вновь отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS, а также оружия, которого не существует.

В США накануне заявляли, что России пока не удалось уничтожить ни одной реактивной системы, подаренной Штатами Украине.

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