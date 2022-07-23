В Пентагоне опровергли уничтожение HIMARS в Украине / фото Генштаб

Заявления россиян якобы об "уничтожении" американских систем залпового огня HIMARS, переданных Украине, не соответствуют действительности.

Об этом заявил чиновник Минобороны США на брифинге 22 июля, пишет CNN.

"По состоянию на утро сегодня (22 июля - УНИАН), согласно нашим переговорам с украинцами, это ложь. Все HIMARS продолжают оставаться занозой в боку для России", – заявил чиновник.

Кроме того, представитель Пентагона добавил, что оккупанты пытаются адаптироваться к HIMARS на поле боя. Однако попытки не увенчиваются успехом.

"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе складах оружия, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, изменения локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона добавил, что HIMARS в Украине целы благодаря исключительным способностям украинских воинов.

Читайте также:
На юге украинские защитники уничтожили почти сто оккупантов и две мощные вражеские пушки
На юге украинские защитники уничтожили почти сто оккупантов и две мощные вражеские пушки
Прием удава: Жданов назвал способ ликвидации оккупантов на Херсонщине без контрнаступления
"Прием удава": Жданов назвал способ ликвидации оккупантов на Херсонщине без контрнаступления
Дурак мыслью богатеет: глава разведки прокомментировал планы РФ по захвату Одессы
"Дурак мыслью богатеет": глава разведки прокомментировал планы РФ по захвату Одессы
Российский пропагандист насмерть сбил человека в ОРДЛО, свидетеля аварии похитили - журналист
Российский пропагандист насмерть сбил человека в ОРДЛО, свидетеля аварии похитили - журналист
Арестович рассказал о героической обороне админграницы с Крымом
Арестович рассказал о героической обороне админграницы с Крымом

Как сообщал УНИАН, россияне уже не впервые отчитываются об "уничтожении" HIMARS в Украине. Однако никаких подтверждений нет. Сегодня российское Минобороны вновь отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS, а также оружия, которого не существует.

В США накануне заявляли, что России пока не удалось уничтожить ни одной реактивной системы, подаренной Штатами Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: