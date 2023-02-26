Считается, что Javelin был культовым оружием ранних фаз войны, а HIMARS - более поздних.

В последнее время все больше сообщений в СМИ о том, что западные боевые танки или системы ПВО Patriot могут повлиять на исход войны. Но есть и другое оружие, которое уже помогло изменить ход войны.

Издание CNN выделило три ключевых вида оружия, которое украинцы использовали с сокрушительным эффектом.

ПТРК Javelin

В самом начале войны бойцы с обеих сторон ожидали, что колонны российской бронетанковой техники за несколько дней начнут двигаться к столице Украины Киеву.

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Украинцам было нужно нечто, что могло бы притупить эту атаку – и они нашли это в виде Javelin, управляемой противотанковой ракеты с плеча, которую может развернуть один человек.

"Джавелин" — это оружие типа "выстрелил и забыл". Как только оператор делает выстрел, можно бежать в укрытие, пока ракета находит путь к цели. Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку россияне обычно шли колоннами, пытаясь вторгнуться в города. Оператор Javelin мог выстрелить из здания или за деревом и исчезнуть до того, как россияне стреляли в ответ.

Также Javelin хорошо поражает слабое место российских танков – их поверхность, поскольку его траектория после запуска идет вверх, а затем падает на цель сверху.

Действительно, влияние "Джавелинов" было настолько значительным, что через два с половиной месяца войны президент США Джо Байден посетил завод в Алабаме, где они изготавливаются, чтобы похвалить работников за помощь в защите Украины.

Боевая масса - 22,3 кг

Максимально эффективная дальность - 2500 м

Минимальная эффективная дальность - 150 м в режиме атаки сверху; 65 м в режиме атаки по прямой

Обслуга - оператор и зарядник

Время приведения в боевую готовность менее 30 с

Время перезарядки - менее 20 с

Длина ракеты - 139 см

Диаметр ракеты - 76 мм

HIMARS

Говоря простым языком, HIMARS — это 5-тонный грузовик с контейнером, который может запускать шесть ракет почти одновременно, отправляя свои взрывные боеголовки далеко за линию фронта на поле боя, а потом быстро менять позиции, чтобы избежать контрудара.

Считается, что Javelin был культовым оружием ранних фаз войны, а HIMARS стал культовым оружием более поздних.

HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS, которые имеют радиус действия от 70 до 80 километров. А системы навигации GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

Использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, препятствует переброске техники, живой силы и вооружения со стороны России.

Дрон Bayraktar TB2

Турецкий дрон "Байрактар" стал одним из самых известных в мире беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря его применению в войне в Украине. Он относительно недорогой, сделан из простых деталей, обладает смертоносной мощностью и записывает результаты своей работы на видео.

Bayraktar уничтожает российскую бронетехнику, артиллерию и линии снабжения с помощью ракет, ракет с лазерным наведением и умных бомб, которые он несет.

Среди его слабых сторон - недостаточная скорость и уязвимость перед ПВО. Семнадцать из 40-50 ТВ2, которые получила Украина, были уничтожены в бою, сообщает разведывательный сайт Oryx со ссылкой на данные источников. Но этот дрон помог украинским силам обороны добиваться успеха в моменты, когда положение Украины было наиболее нестабильным.

Длина: 6,5 м

Высота: 2,2 м

Размах крыла: 12 м

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг

Максимальная скорость: 222 км / ч

Радиус связи с центром управления: 150 км, обновленная версия - до 300 км

Потолок: 8200 м

Автономность: 27 ч

Топливо: 300 л бензина

Операторы: 3 человека наземного центра управления

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