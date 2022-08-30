Именно эти «цели» Россия, возможно, записывает к «победам» / фото Генштаб

Украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских официальных лиц.

Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи в объективе российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

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"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

В течение нескольких первых недель работы такой приманки уничтожены не менее 10 крылатых ракет "Калибр". Это побудило командование сделать больше таких "целей".

Именно эти "цели" Россия, возможно, записывает к "победам" во время брифингов Минобороны.

"Они (Россия) утверждают, что уничтожили больше HIMARS, чем мы отправили", — заметил один американский дипломат.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

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