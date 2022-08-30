В течение нескольких первых недель работы приманки уничтожены не менее 10 крылатых ракет "Калибр".

Украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских официальных лиц.

Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи в объективе российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

Відео дня:

"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

В течение нескольких первых недель работы такой приманки уничтожены не менее 10 крылатых ракет "Калибр". Это побудило командование сделать больше таких "целей".

Именно эти "цели" Россия, возможно, записывает к "победам" во время брифингов Минобороны.

"Они (Россия) утверждают, что уничтожили больше HIMARS, чем мы отправили", — заметил один американский дипломат.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

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