Украинцы научились "заманивать" российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских официальных лиц.
Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи в объективе российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.
"Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.
В течение нескольких первых недель работы такой приманки уничтожены не менее 10 крылатых ракет "Калибр". Это побудило командование сделать больше таких "целей".
Именно эти "цели" Россия, возможно, записывает к "победам" во время брифингов Минобороны.
"Они (Россия) утверждают, что уничтожили больше HIMARS, чем мы отправили", — заметил один американский дипломат.
Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.
Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.