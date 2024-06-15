Немцы и норвежцы презентуют новый ЗРК на базе бронемашины ACSV G5 (на фото) / коллаж УНИАН, фото FFG, ua.depositphotos.com

Немецкая оборонная компания FFG совместно с норвежской корпорацией Kongsberg, выпускающей комплексы NASAMS, планирует показать свой зенитно-ракетный комплекс на базе бронемашины ACSV G5. Презентация состоится во время Eurosatory 2024, пишет Defence Express.

Отмечается, что это будет первая именно выставочная презентация этого комплекса, который уже в июне 2023 года на отдельной демонстрации показывали норвежским военным как потенциальным заказчикам. А учитывая особенности конфигурации этого комплекса, его можно назвать "NASAMS на гусеницах", но под ракеты малой дальности, например AIM-9X.

По словам экспертов, несмотря на ощутимый дефицит средств противовоздушной обороны в мире, немецко-норвежская разработка с ЗРК малой дальности на базе ACSV G5 привлекает к себе пока мало внимания. Для изготовления этого комплекса используются направляющие и другие отдельные компоненты от NASAMS производства норвежской Konsberg, радар от датской оборонной компании Weibel Scientific, ACSV G5 здесь выступает лишь как модульная платформа, конструкция которой позволяет менять различные варианты вооружения.

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В то же время сама ACSV G5 в стандартном исполнении имеет боевую массу 29 тонн и может брать до 9 тонн полезной нагрузки, экипаж 2 человека, десант до 12 человек, скорость хода до 74 км/ч по шоссе.

Утверждается, что этот NASAMS на гусеницах во время своих испытаний показал способность поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. То есть, может быть вполне функциональной заменой имеющимся ЗРК малой дальности, как например нидерландские Stinger на шасси Fennek, или же советские "Стрела-10" и "Оса-АКМ" в строю ВСУ. Но чтобы получить такой ЗРК, нужно уже занимать условную "очередь на заказ". Потому что, например, первыми такой комплекс законтрактовали Нидерланды, а получат его в промежутке 2026-2028 годов.

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