Стоимость нового контракта ярко демонстрирует, насколько большим в мире является спрос на средства ПВО, отметили журналисты.

Испанское правительство заключило контракт с корпорацией Kongsberg Defense & Aerospace на поставку одного ЗРК NASAMS III - его сумма составила 410 млн евро.

Об этом сообщает Defense Express. Сами эксперты называют цифру "бешеной", и с этим сложно не согласиться. NASAMS относится к системам ПВО среднего радиуса действия, поэтому можно было предположить, что его цена будет относительно небольшой, особенно на фоне более дальнобойных ЗРК.

Интересно, что в 2023-м Норвегия заказала комплексы NASAMS для Украины ориентировочно за 215 млн долларов за батарею. Сумма нового контракта ярко демонстрирует, насколько большим в мире является спрос на средства ПВО.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины получили наиболее современную версию зенитного ракетного комплекса NASAMS. На одном из видео можно видеть, как украинские военные запускают ракеты AIM-9X, использование которой реализовали только на NASAMS III.

В отличие от более ранних версий, NASAMS III может использовать более широкий спектр ракетного вооружения: кроме ракеты малой дальности AIM-9X, он может применять более дальнобойную AMRAAM-ER, которая способна поражать цели на дальности 50 км.

В дополнение к этому модернизированный комплекс может похвастаться улучшенной системой управления огнем и способностью объединить в единую сеть большее количество пусковых установок и радарных станций.

Напомним, в феврале сообщалось, что Украина может получить еще 10 пусковых установок NASAMS от Норвегии.

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