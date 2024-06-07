Представители KNDS France уже подписали две декларации о намерениях с украинской компанией ENMEK.

Франко-немецкая оружейная группа KNDS, производящая, в частности, САУ Caesar, в пятницу в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского официально объявила о создании дочернего предприятия в Украине.

Как пишет BFM TV, филиал компании в Украине будет производить военную технику и боеприпасы.

Сообщается, что представители KNDS France уже подписали две декларации о намерениях с украинской компанией ENMEK. Один из документов касается создания центра технического обслуживания САУ Caesar, а другое - 3D-печати запасных частей.

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Также был оформлен контракт на передачу Украине лицензионного производства 155-мм снарядов.

Как известно, концерн KNDS помимо САУ Caesar также поставляет Украине танки Leopard 2 и другие образцы техники.

Оружейные заводы в Украине

Концерн KNDS еще в марте обёявил о планах создать в Украине подразделение по производству боеприпасов и запчастей для западной техники. Как написал Себастьян Лекорню в Твиттер, KNDS создаст дочернюю компанию, "максимально приближенную к потребностям украинской армии".

В марте также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине, также в планах - производство бронетехники.

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