Россия существенно превосходит Украину в авиационной компоненте.

Авиационный парк Украины чрезвычайно устаревший. А если говорить об американских истребителях F-16, то они созданы как технологическая платформа, которая развивается. Об этом рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, передает 24 канал.

Отмечается, что Россия существенно превосходит Украину в авиационной компоненте. Такую ситуацию должны исправить западные истребители F-16, которые по разным сообщениям, уже могли прибыть в Украину.

По словам Криволапа, ВСУ с момента провозглашения Независимости не получили ни одного самолета. Все борта, за исключением тех, которые нам передали партнеры, были модернизированы на уровне 2000-х годов, добавил он.

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"Я ни в коем случае не могу сказать, что F-16 – это устаревший самолет, как наши МиГ или Су. Хотя с момента его первого выпуска прошло 50 лет", - подчеркнул эксперт.

Указывается, что украинская авиация оснащена старыми системами с радарами на 70 - 80 километров. Пилоты вынуждены сопровождать запущенные ракеты, подсвечивая их радарами. И пока ракета не попадет в цель - развернуться нельзя. Современные истребители работают по противоположной схеме.

F-16 для Украины - чем будут вооружены

Напомним, F-16 - это всего лишь летающая платформа для различных управляемых ракет, которые можно запускать с этого самолета.

Под крылом американский истребитель F-16 может быть оснащен самым разнообразным вооружением. Тип и количество этого оружия имеют решающее значение для роли переданных самолетов Украине в войне. УНИАН писал, какое оружие, предположительно, будут нести украинские F-16.

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