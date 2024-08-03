Эффективность F-16 будет зависеть от их количества и вооружения, отметил эксперт.

Для выполнения полного комплекса задач Украине нужна хотя бы одна бригада американских истребителей F-16, то есть около 40 бортов, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

По его словам, эффективность F-16 будет зависеть от их количества и вооружения, которое они будут использовать.

"Для того, чтобы расширить возможности самолета, надо увеличить номенклатуру средств поражения, которые нам передают, начиная от противотанковых ракет и заканчивая крылатыми. Поэтому спектр возможностей очень большой", - заявил он. Видео дня

При этом эксперт добавил, что сейчас даже один F-16 сможет выполнить достаточно серьезную работу - поднимать в небо большое количество ракет или бомб:

"Сейчас 6 самолетов будет достаточно, чтобы использовать те партии средств поражения, которые в начале нам дадут. А уже постепенно с увеличением количества самолетов, будет расти спектр вооружения".

Истребители F-16 уже в Украине - что сообщалось

Напомним, вечером 31 июля стало известно, что Украина получила первую партию истребителей F-16. Отмечалось, что конечным сроком передачи американских военных самолетов был конец июля, и его придержались.

Позже появилась информация, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Современные военные самолеты пока что использовались только в качестве противовоздушной обороны.

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