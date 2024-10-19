Израиль якобы хочет вторую батарею THAAD: США имеют всего семь таких

Эта система могла бы быть полезной для Украины, в частности в противостоянии российским ракетам "Кинжал".

В начале октября в СМИ появилась информация о возможном развертывании США противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Израиле вместе с военным персоналом для усиления обороноспособности страны в случае угрозы со стороны Ирана.

Пентагон официально подтвердил это. Эта система способна уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 200 км. Она могла бы быть полезной для Украины, в частности в противостоянии российским ракетам "Кинжал".

Как пишет Times of Israel, Израиль сразу после согласования размещения первой батареи THAAD подал запрос на вторую батарею, США официально не ответили. Если передача первой батареи была согласована быстро, то со второй могут возникнуть трудности из-за ограниченного количества таких систем в США.

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Как пишет Defense Express со ссылкой на открытые источники, американская армия на сегодня имеет только семь батарей THAAD, еще одну планируется развернуть до 2025 года. Из этих семи батарей одна отправляется в Израиль, две уже развернуты в Южной Корее и на острове Гуам. Также в 2023 году одна из батарей была развернута на Ближнем Востоке, а США ранее имели опыт развертывания THAAD в Европе.

Учитывая ограниченное количество батарей, есть сомнения, что США согласятся отправить еще одну систему THAAD в Израиль. Стоит отметить, что Израиль уже имеет опыт развертывания этой системы, когда в 2019 году комплекс THAAD был размещен на авиабазе "Неватим" во время совместных учений США и Израиля.

Система THAAD - что известно

Как известно, США предоставят Польше систему противоракетной обороны THAAD, чтобы защитить Европу от баллистических ракет РФ.

УНИАН рассказывал, в чем вообще заключается уникальность редкого американского комплекса THAAD.

В конце 2023 года была информация, якобы Министерство обороны Украины просило США предоставить этот комплекс для защиты. Однако вместо этого теперь Пентагон официально подтвердил, что армия США развернет батарею противоракетного комплекса THAAD в Израиле, предоставив также 100 человек обслуживающего персонала.

The War Zone заявляет, со ссылкой на данные Missile Defense Agency, что ориентировочный состав батареи THAAD включает в себя до 9 мобильных пусковых установок, каждая из которых содержит 8 ракет. Кроме того, в батарею входит 1-2 центра управления огнем и машины снабжения.

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