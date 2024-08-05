По словам нардепа, подготовка украинских пилотов и технического персонала для обслуживания F-16 остается важным вопросом.

Украина получила истребители F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"В Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в частности США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров", – сказал он.

Чернев отметил, что среди партнеров Украины есть консенсус относительно того, что надо искать новые возможности для увеличения боевого авиапарка и усиления Украины.

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"Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", – добавил он.

По словам нардепа, подготовка украинских пилотов и технического персонала для обслуживания F-16 остается важным вопросом. Он отметил, что в мире не так много баз, где можно тренировать персонал. Поэтому Украина ищет возможности в разных странах, чтобы увеличить количество специалистов.

F-16 в Украине

31 июля издание Bloomberg писало, что Украина получила первые истребители F-16. Впоследствии в другом СМИ рассказали, что речь идет о шести самолетах от Нидерландов.

4 августа, в День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять эти самолеты. При этом он указал, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

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