Со временем Воздушные силы ВСУ перейдут на единый тип самолета, и не исключено, что это будут истребители 5-го поколения F-35, говорит Рябых.

Украина уже получила современные истребители F-16. Однако в будущем авиапарк Воздушных сил ВСУ может пополниться и самолетами F-35. Такое мнение высказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Если говорить о 128 самолетах, которые нам нужны, то не исключено, что это могут быть не только истребители F-16. В частности, Mirage-2000/5, а также Grippen. Сейчас нельзя что-то с уверенностью исключать. Однако стоит отметить, что Украина будет неустанно перевооружаться на самолеты западного образца. Мы постепенно будем получать технологию поддержания их боевого цикла и изготовления средств к ним", – рассказал специалист в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что после получения истребителей F-16 Украина будет двигаться в направлении поставок и других современных самолетов. Со временем Воздушные силы ВСУ перейдут на единый тип самолета, и не исключено, что это будут истребители 5-го поколения F-35.

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"Я не сомневаюсь, что в будущем мы получим самолеты F-35. Поскольку в самолетах речь не идет о тактике – это о стратегии. Поэтому если мы уже получили F-16, то наши пилоты будут двигаться к тому, чтобы осваивать другие западные самолеты. Учитывая геополитическое положение Украины, мы будем продолжать получать новейшее западное оружие", – резюмировал Валерий Рябых.

Истребители F-35: основные характеристики

Истребители F-35 – это современные многофункциональные самолеты пятого поколения, которые разработаны для выполнения разнообразных задач, включая воздушные бои, атаки на наземные цели и разведку. Существует три основных варианта F-35: F-35A (обычный взлет и посадка), F-35B (короткий взлет и вертикальная посадка) и F-35C (для авианосцев).

F-35 имеет пониженный радиолокационный профиль, что делает его менее заметным для радаров. В то же время мощный турбореактивный двигатель Pratt & Whitney F135 обеспечивает высокую маневренность и скорость.

Этот самолет может нести различные типы вооружений, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы. Он также оснащен современными авионическими системами, позволяющими пилотам лучше ориентироваться в боевой ситуации. Кроме того, F-35 имеет передовые инфракрасные и радарные системы для обнаружения целей и угроз.

F-35 еще не состоит на вооружении Вооруженных сил Украины. Однако развитие и модернизация авиации является важной частью военной стратегии страны.

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