Роман Свитан напомнил, что первые шесть самолетов должны передать до Нового года.

Шесть истребителей F-16, которые партнеры обещают передать Украине до Нового года, нельзя будет использовать в широкомасштабных боевых действиях. Самолеты могут усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

"Мы получим 42 самолета от Нидерландов и 19 от Дании, всего 61 самолет. Но пока это договоренность о предоставлении самолетов, а не факте их получения. Это самолеты, которые могут быть переданы теоретически после вытеснения их из боевого дежурства самолетами F-35. Точно мы можем говорить о том, что, по крайней мере, к Новому году нам передадут шесть самолетов, три пары F-16. Это однозначно хороший знак, это называется лед тронулся. Главное – начать, а дальше, думаю, дипломатия доведет дело до конца", - отметил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Obozrevatel.

При этом он отметил, что использование самолетов будет диктовать их количество.

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"Если придут 6 самолетов, их сразу можно будет использовать под систему ПВО и уничтожение системы ПВО противника. Их нельзя будет использовать в широкомасштабных боевых действиях – их просто маловато. Но если появится 40 самолетов, бригада, то их сразу можно будет полноценно использовать на одном из направлений, начиная с погашения системы ПВО противника и заканчивая бомбардировками его укрепрайонов", - подытожил эксперт.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

20 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды и Дания готовятся передать Украине истребители F-16, но произойдет это не раньше весны 2024 года, когда украинские пилоты завершат обучение.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников отметил, что еще несколько стран готовы присоединиться к "самолетной коалиции", чтобы передать Украине истребители F-16.

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