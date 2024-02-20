Украина должна получить 24 военных самолета.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот рассказала, когда в Украине появятся первые западные истребители F-16.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы сделать возможным поставки самолетов F-16 в Украину. Прежде всего, мы открываем учебный центр в Румынии, поэтому мы делаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее, но у нас есть некоторые условия, которые еще предстоит выполнить. И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретные временные рамки на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - рассказала она в интервью "24 каналу".

По ее словам, Украина должна получить 24 военных самолета. Пока Нидерланды не могут гарантировать, что их станет больше.

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"Это действительно важный сигнал, который мы посылаем при передаче F - 16. Мы можем поддержать Украину и предоставить очень важные системы вооружения, которые им необходимы для ведения боевых действий", - подчеркнула министр.

В то же время Ханке Брейнс отказалась отвечать, примет ли Евросоюз 13-й пакет санкций до 24 февраля. Она надеется, что переговоры по этому вопросу завершатся как можно скорее.

"Пакеты санкций - это всегда сюрприз, поэтому я не буду сейчас ничего об этом говорить. Я надеюсь, что мы сможем завершить переговоры как можно скорее. Нидерланды считают, что очень важно иметь еще один сильный пакет санкций, и чтобы мы ударили по России так сильно, как только сможем", - подытожила она.

Прогноз по появлению F-16 в июне

Несколько ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что первые истребители F-16 появятся в Украине в июне 2024 года.

Представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат не смог подтвердить или опровергнуть эти термины.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос с самолетами уже решен.

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