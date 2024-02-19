Там не смогли подтвердить, что самолеты появятся в июне этого года.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат не смог подтвердить или опровергнуть информацию относительно возможного получения истребителей F-16 Украиной уже в июне.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. По его словам, единственное, что ясно точно, самолеты F-16 точно дадут Украине.

"Единственное, что могу подтвердить, что действительно есть план действий, его воплощают. Самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Те страны, которые вызвались на это. Безусловно, там речь не только о передаче идет, но и о дальнейшем обслуживании самолетов, финансировании этого процесса, модернизации F-16. Потому что самолет постоянно и ремонтируется, и модернизируется. Те страны, которые нам передают самолеты, безусловно, также способствуют и в подготовке пилотов-обучении инженеров, офицеров, наземного персонала и других. Потому что оплачивать обучение тоже нужно", - пояснил Игнат.

Поэтому, как отметил представитель Воздушных сил, была создана авиационная коалиция из многих стран, которые помогают нам все эти процессы делать одновременно.

"Чтобы в какой-то момент, уже в ближайшее время хотелось бы сказать тот срок, когда уже появятся первые F-16 в небе и помогут нам отогнать оккупанта подальше от границ", - заявил он.

Также Игнат прокомментировал готовность инфраструктуры в Украине для возможного получения истребителей уже в июне.

"Инфраструктура и ее готовность - это очень непростой вопрос. Чтобы подготовить ее капитально, пожалуй, потребуются годы. Идеально сегодня вообще было бы под землю спрятать, как это делает Иран, и все, чистое спокойствие иметь. Чтобы построить такие железобетонные хранилища, которые бы противостояли баллистическим ракетам. Вы видите, какие воронки после баллистики образуются, и здесь нужно самолеты действительно защищать. Ну, во-первых, пассивная оборона - это хранилища, инфраструктура. Во-вторых - инфраструктура должна быть защищена средствами ПВО и против баллистики, и против крылатых ракет и дронов", - пояснил он.

Поэтому, по его словам, подготовка инфраструктуры все происходит в комплексе, Украина уже адаптирует ее под этот тип самолета.

"Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи с наших взлетно-посадочных полос и оставаться на наших аэродромах. Поэтому действительно о сроках (самолетов F-16) не будем говорить. Вопрос в том, что нам как можно скорее нужен этот самолет", - рассказал Игнат.

Прогноз по появлению F-16 в июне

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что первые истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

"Я думаю, что в июне мы увидим их (самолеты-истребители F-16 – УНИАН) в Украине", - отметил Анушаускас.

Аналогичные временные рамки подтвердил еще один европейский чиновник, присутствовавший на Мюнхенской конференции по безопасности.

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