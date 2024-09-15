Иран передал России баллистические ракеты, точность которых не соответствует заявленной, но оккупанты их будут использовать в других целях.

Россия не переживает из-за точности иранских ракет, которые были переданы Тегераном совсем недавно, пишет Business Insider. Как утверждает СМИ, ракеты малой дальности могут поражать укрепленные позиции и создавать дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.

По утверждениям Ирана, точность ракеты Fath-360 составляет около 30 метров от цели. Однако, по мнению старшего директора по стратегии и инновациям в институте New Lines Николаса Хераса, озвученному для журналистов издания, задача этой баллистики заключается в другом.

"России нужно любое огневое преимущество на короткой дистанции, которое она может получить, и, несмотря на технические недоработки иранских ракет, война России в Украине — это не про точность, а про грубую силу", - заявил Херас. Видео дня

В ходе апрельской ракетной атаки Ирана по Израилю ракеты Emad, по базе израильских F-35I, промахнулись на "значительно расстояние", отмечает медиа. Если Иран утверждал, что их точность составляет 50 метров, эксперты пришли к выводу, что реальная погрешность составляет не менее километра.

"Россия хочет получить эту систему, чтобы снизить нагрузку на свои собственные запасы мобильных баллистических ракет малой дальности, особенно на такие системы, как "Искандер", — отметил аналитик по Евразии компании RANE Мэттью Орр для СМИ.

Он добавил, что Россия просто хочет усилить огневую мощь в войне на истощение и она не обеспокоена большим погрешностью в точности, так как ее собственные ракеты сталкиваются с аналогичными проблемами. Орр считает, что иранские баллистические ракеты вряд ли изменят ход войны.

Передача Ираном баллистических ракет России

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в G7 потребовали от Ирана не поставлять россиянам ракеты и дроны. В совместном заявлении глав МИД говорится, что эти действия прямо угрожают не только Украине, но и европейской и международной безопасности.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украине понравились санкции ЕС против Ирана. В частности, это связано с тем, что "коллеги услышали" Украину и реагируют на действия союзных для России стран.

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