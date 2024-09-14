Иран должен немедленно прекратить поддерживать войну РФ против Украины.

Министры иностранных дел стран G-7 осудили власти Ирана за поставки в России баллистических ракет.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов. "Иран должен немедленно прекратить поддерживать незаконную и не поддающуюся оправданию войну РФ против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, БПЛА и военных технологий, которые прямо угрожают Украине и шире - европейской и международной безопасности", - коворится в совместном коммюнике.

В заявлении также отмечается, что страны G-7 всеми силами пытаются привлечь Иран к ответу за поддержку войны РФ против Украины и уже отреагировали "значительными новыми мерами". В частности, ряд европейских стран, а также США ввели новые санкции против иранских властей.

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Поставка иранской баллистики России

Некоторое время назад ЕС получил данные о том, что Иран предоставил РФ баллистические ракеты заявили, что это будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

Позже Пентагон уточнил, какие именно ракеты Иран передал россиянам. Там отметили, что это баллистические ракеты малой дальности Fath 360.

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