Французский истребитель Dassault Rafale является одним из гипотетических кандидатов на усиление ВСУ.

После того, как начальник штаба воздушных сил США Чарльз Браун сообщил, что в выборе истребителя для Украины рассматриваются не только американские машины, но и самолеты европейских союзников, количество возможных вариантов значительно увеличилось.

Среди потенциальных кандидатов названо шведский JAS 39 Gripen, французский Rafale и панъевропейский Eurofighter Typhoon. В то же время именно на Rafale можно обратить внимание благодаря тому, что Франции удается продавать этот самолет, несмотря на огромную конкуренцию, как с американским бестселлером F-16, так и со шведским Saab.

Возможности Rafale

Французский истребитель 4+ поколения Rafale от Dassault уходит своими корнями еще в конце 70-х года, когда в Европе задумались над единым самолетом. Но Франция, из-за разногласий даже на концептуальном уровне, вышла из этого проекта, который затем превратился в Eurofighter. Таким образом, Rafale является исключительно французским самолетом, совершившим свой первый полет в 1986 году.

Еще шесть лет самолет боролся с недостаточным финансированием и технологическими вызовами, который Франция должна была решить самостоятельно, поэтому серийное производство Rafale полноценно началось лишь в 1997 году.

В общей сложности было изготовлено около 240 самолетов по состоянию на 2022 год, а общая стоимость программы ориентировочно оценивается в 50 млрд евро, включая все модернизации, последней из которых является Rafale F3-R. По плану, самолет во французских воздушных силах и ВМФ, поскольку была разработана его специальная версия для базирования на авианосцах, будет эксплуатироваться до 2040-х годов.

Причина столь долгой готовности держать Rafale в небе в том, что у него сразу были заложены возможности, позволяющие активно его модернизировать. В первую очередь, Rafale был создан как цифровой самолет, где все системы объединены в одну сеть под управлением компьютеров.

Также в него были заложены элементы значимого уменьшения заметности на радарах противника. И хотя это не делает его стелс-самолетом, но он на 70% создан из композитных материалов, а также имеет специально рассчитанную форму фюзеляжа и воздухозаборников, что делает его не таким заметным, как другие самолеты 4+ поколения.

Rafale, несмотря на концепцию дальнего воздушного боя, когда ракеты по противнику выпускаются за десятки километров, еще создавался для условий маневрового поединка на сверхмалых расстояниях. Он может похвастаться довольно агрессивным пилотированием благодаря скороподъемности в 305 м/с и аэродинамической форме "утка" с передним горизонтальным оперением.

Очень важным аспектом является возможность сверхзвукового полета на 1,4 Маха с боевой нагрузкой без использования форсажа. И это вообще требование уже к истребителю пятого поколения.

В самолет интегрирована вся возможная современная электроника, включая радар с активной антенной решеткой, электронно-оптическую систему, позволяющей фиксировать тепловые сигнатуры воздушных целей за десятки километров. А также встроенной станцией РЭБ для подавления радаров противника, модулями разведки и тепловизионной станцией с лазерным целеуказателем. Последняя нужна для нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Rafale на 14 узлах подвески может нести до 9,5 тонн вооружения, включая дальнобойные ракеты "воздух-воздух", крылатые и противокорабельные ракеты, а также высокоточные бомбы.

Особенности Rafale

Благодаря тому, что Rafale это "цифровой борт" любое обновление машины, например, добавление новой крылатой ракеты или бортовой системы вроде голосового управления, проходит в разы легче и быстрее.

Но Rafale является исключительно французской разработкой и абсолютное большинство этих обновлений связано именно с возможностями компаний Франции или консорциумов со значительной французской долей. Это касается, как и всех основных систем самолета, от двигателя до радара, до вооружения и дополнительной оснастки, которые могут быть хуже, чем, например, чем разработки США.

То есть Rafale – это самолет, существующий в своей экосистеме, завязанный исключительно на Францию. В противоположность, например, Gripen, который построен по открытой архитектуре и может применять если не все, то после "апдейта" точно все возможные варианты вооружения и подвесного оборудования.

Но одновременно это и есть преимущество Rafale на международном рынке вооружения. При его приобретении необходимо договориться только с Парижем. И некоторые страны выбрали именно французскую машину для того, чтобы не зависеть от воли Вашингтона, или не складывать все "яйца в одну корзину", закупая все вооружения только у США или РФ.

Именно этот фактор вполне мог стать основным для ОАЭ, Катара, Индонезии, Индии и Египта. Но во Франции есть еще один козырь – готовность передать машины с минимальной задержкой, если клиент согласится получить подержанные самолеты из состава французских воздушных сил, конечно, после ремонта и модернизации.

Именно это сыграло главную роль в недавних контрактах с Грецией и Хорватией, которые получают первые борта через год-два после подписания договора. По сравнению с очередью на некоторые другие самолеты, расписанные на пять и более лет вперед, это весомое преимущество.

Характеристики Rafale

Экипаж : 1 человек (2 человека в версии B)

: 1 человек (2 человека в версии B) Размах крыла : 10,9 м

: 10,9 м Максимальный взлетный вес : 24,5 т

: 24,5 т Двигатели : 2 х 5100 кгс

: 2 х 5100 кгс Максимальная скорость : 1,912 км/ч

: 1,912 км/ч Практический потолок : 15,8 км

: 15,8 км Максимальная дальность полета : 3700 км

: 3700 км Точек подвески : 14 (13 в "морской" версии)

: 14 (13 в "морской" версии) Максимальная боевая нагрузка : 9,5 т

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