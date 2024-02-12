Вероятно, Россия применила новый "гиперзвуковой" комплекс для атаки Украины 7 февраля.

Россияне все чаще применяют для ударов по Украине новые ракетные системы: среди них как их собственные разработки, так и зарубежные вооружения. Об этом пишет Defense Express.

Среди таких новинок авиационная крылатая ракета Х-69, авиационный боеприпас "Гром-Э1", и даже "гиперзвуковая" противокорабельная ракета "Циркон". Кроме этого россияне начали использовать новые северокорейские вооружения.

По российским данным дальность Х-69 составляет 290 км, вес ее боевой части-310 кг. Среди носителей ракеты называют новый российский истребитель пятого поколения Су-57, однако скорее всего для ударов по Украине применяют более старые самолеты, например бомбардировщик Су-34. Ракету позиционируюсь как малозаметную, однако ее все равно может обнаруживать украинское ПВО.

Видео дня

Гибрид бомбы и ракеты "Гром-Э1" тоже вряд ли можно считать "чудо-оружием". На протяжении войны известно о единичных случаях применения таких боеприпасов: препятствием для их массового использования может быть большая цена. Масса боевой части "Гром-Э1" составляет 315 кг, дальность поражения при сбросе с высоты 12 км - 120 км.

Наиболее интересным из этого списка является 3М22 "Циркон", обломки якобы которого 7 февраля упали в Днепровском районе Киева.

Предполагается, что скорость ракеты составляет 11 тыс. км/ч, что крайне затрудняет ее перехват. С другой стороны нет никаких доказательств, что "Циркон" на самом деле может летать так быстро и при этом метко поражать цель.

Если говорить о северокорейских образцах, то особую опасность представляет KN - 23. Это новая разборка, которая похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Скорее всего именно ее использовали в ночь на 8 февраля во время ракетного удара по Селидово.

Чем ответит Украина

Украина тоже все чаще использует новые дальнобойные образцы. Одним из наиболее интересных является дрон-"камикадзе", фото которого выложили в сеть на прошлой неделе. Он имеет аэродинамическую схему "летающее крыло", и оснащен турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO.

Также сообщалось, что Украина впоследствии наладит серийное производство аналога российского БПЛА"Ланцет". Дальность нового дрона будет составлять примерно 40 км.

Вас также могут заинтересовать новости: