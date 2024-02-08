Коваленко отметил, что официальных подтверждений применения РФ по Украине на утро 7 февраля ракет "Циркон" не было.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию о якобы найденных остатках "гиперзвуковой ракеты" 3М22 "Циркон" в Днепровском районе Киева в районе разрушенной линии электропередач.

Он отметил, что официальных подтверждений применения РФ по Украине на утро 7 февраля ракет "Циркон" не было. По его мнению, 3М22 "Циркон" это очень проблемная, сырая и с трудом принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета.

Коваленко объяснил, почему он уверен, что по Украине скорее не был применён 3М22 "Циркон", нежели наоборот.

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"Ракета "Циркон" это не КРМБ "Калибр". Для неё нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Её перспективными носителями являются на сегодня полумёртвые ТАРКР проекта 1144 "Орлан", а именно, не боеспособный "Пётр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов". Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной из которых нет в Чёрном море. Так же, перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых даже не стартовала", - написал он.

Эксперт не исключает того, что для 3М22 "Циркон" мог быть создан сухопутный, мобильный носитель или пусковая.

"Если включить фантазию, то это вполне мог бы быть контейнерный тип, наподобие Club-K - контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ. Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно", - пояснил аналитик.

Он считает, что скорее всего это была ракета серии 9М723, при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22, потому и была найдена таковая надпись на куске металла.

"Не редкость, когда в российских ракетах применяются штампы одних и тех же запчастей, это упрощает технологические процессы. С учётом того, что в россии в последние месяцы стараются делать ставку на производство большего количества баллистических ракет, совершенно не исключено, что часть ЗЧ предназначенных на изготовление бесполезных в войне "Цирконов", с НПО Машиностроения пошли именно в цеха сборки 9М723 на Воткинский завод", - добавил Коваленко.

Россия ударила "Цирконом" по Киеву - детали

Издание Defense Express писало, что вероятно во время ракетной атаки 7 февраля Россия попыталась поразить цели в Киеве с помощью "гиперзвуковой" ракеты ЗМ22 "Циркон".

Эксперты обращают внимание на соответствующую маркировку. "В частности на одном из обломков присутствует маркировка "3М22", соответствующая именно этой ракете, которая вместе с Х-47 "Кинжал" входит в так называемые "вундерваффе" Путина", - писали аналитики.

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