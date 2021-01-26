Уже две компании разрабатывают для США прототипы спутников, которые должны быть готовы к испытаниям не позднее июля 2023 года.

Агентство по противоракетной обороне США подписало с компанией Northrop Grumman контракт на разработку прототипа спутника, способного обнаруживать гиперзвуковые цели.

Сумма сделки составила 155 миллионов долларов, пишет N+1 со ссылкой на C4ISRNET.

Условия контракта предполагают, что компания должна будет создать прототип спутника и провести его демонстрационные испытания.

Ранее аналогичный контракт получила американская компания L3Harris Technologies. Его стоимость составила 122 миллиона долларов.

Обе компании должны представить полностью собранные прототипы спутников не позднее июля 2023 года, после чего военные приступят к их испытаниям.

Соглашения на выведение спутников на низкую околоземную орбиту будут подписаны позже.

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Разработка спутников обнаружения гиперзвукового оружия ведется в рамках тендера HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей). Изначально в тендере HBTSS участвовали четыре американские компании: L3Harris, Northrop Grumman, Leidos и Raytheon.

Подробности о перспективных космических аппаратах пока не раскрываются. Известно только, что проект HBTSS предполагает создание группировки из нескольких десятков спутников, которые будут обмениваться данными целеуказания друг с другом. Эти аппараты планируется разместить на более низкой орбите, чем сегодня располагаются спутники обнаружения пусков баллистических ракет.

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Автор: УНИАН