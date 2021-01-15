Новый космический аппарат должен быть создан до конца июля 2023 года.

Агентство по противоракетной обороне США заключило с американской компанией L3Harris Technologies контракт на разработку и производство спутника, способного обнаруживать гиперзвуковое оружие: ракеты и планеры.

Об этом сообщает C4ISRNET.

По их данным, новый космический аппарат должен быть создан до конца июля 2023 года, после чего военные приступят к его испытаниям.

Разработка прототипа спутника обнаружения гиперзвукового оружия ведется в рамках проекта Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor – «Космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей». В 2019 году L3Harris, а также еще три американские компании - Northrop Grumman, Leidos и Raytheon - получили контракт на разработку прототипов оборудования обнаружения гиперзвукового оружия.

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Известно, что проект HBTSS предполагает создание группировки из нескольких десятков спутников, способных обмениваться данными целеуказания друг с другом. Эти аппараты планируется разместить на более низкой орбите, чем сегодня располагаются спутники обнаружения пусков баллистических ракет.

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Автор: Денис Прядко