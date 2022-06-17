Буксир транспортировал в акватории Черного моря боеприпасы, вооружение, личный состав и ЗРК "ТОР".

В акватории Черного моря ракетами "Harpoon"поражен буксир российских оккупантов "Василий Бех".

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня утром в акватории Черного моря ракетами "Harpoon" был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК "ТОР". Передавайте приветствие команде крейсера "Москва"!", - сообщил он.

По данным ОК "Юг", предварительно удалось поразить 70% экипажа. Судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

ВМС ВС Украины на Facebook-странице подтвердили удар по буксиру.

"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не стало препятствием для Военно-Морских Сил Украины "демилитаризовать" российских захватчиков.

Стоит отметить, что буксир "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе водоизмещением 1605 тон. Его приняли в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия укрепляется на острове Змеиный и оставляет там свои десантные корабли.

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