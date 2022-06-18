Польза от уничтожения буксира такой ракетой заключается в демонстрации возможностей Украины.

В Минобороны США подтверждают, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен вблизи острова Змеиный в Черном море с помощью американской противокорабельной ракеты Harpoon.

Об этом сообщил в Twitter журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на чиновника Пентагона.

"Украинские войска ударили по крайней мере одной ракетой "Гарпун" по российскому морскому буксиру, сообщает оборона США, что подтверждает украинские заявления. По словам чиновника, ракеты в Украину не поставлялись Соединенными Штатами, но они - американского производства", - написал Ламот.

Он также отметил, что польза от уничтожения буксира такой ракетой заключается в демонстрации возможностей и может заставить российского агрессора отводить корабли.

"Одно преимущество: вы демонстрируете способность, заставляя российские силы реагировать и, возможно, отводить корабли", - отметил Ламот.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря якобы ракетами "Harpoon" поражен буксир оккупантов "Василий Бех". Буксир транспортировал на оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение, личный состав и ЗРК "ТОР".

По данным ОК "Пивдень", предварительно, удалось поразить 70% экипажа. Судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Вечером 17 июня стало известно, что подбитый украинскими военными российский буксир "Василий Бех" уже пошел на дно Черного моря.

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