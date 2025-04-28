Новинка похожа на американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM.

На кадрах визита Дмитрия Медведева на полигон Капустин Яр в Астраханской области была замечена крылатая ракета неизвестного типа. Об этом сообщает Army Recognition.

Само видео опубликовали пропагандистские российские СМИ. Ракету можно видеть на фрагменте с 00:14 до 00:18.

В первую очередь специалисты обратили внимание на довольно оригинальную форму, из-за чего ракета напоминает американскую малозаметную AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Можно предположить, что российская новинка также является малозаметной, а значит, ее перехват будет довольно сложной задачей.

Видео дня

Очевидно, ракета имеет довольно большие размеры, но детальная оценка затруднена из-за того, что новинку можно видеть лишь несколько секунд и только с одного ракурса.

Некоторые украинские специалисты считают, что речь идет о так называемой "Бандероль" - оружии, которое россияне недавно начали применять против Украины (ранее предполагали, что "Бандероль" является дроном).

По данным ресурса "Полковник ГШ", ракету применяют преимущественно по прибрежным районам Николаевской, Одесской области.

"Бандероль" якобы предназначена для размещения на больших беспилотных летательных аппаратах, таких как российский "Орион". Некоторые специалисты предполагают, что скорость ракеты может достигать 500 км/ч, а вес боеголовки составляет примерно 120-140 кг.

Новые ракеты россиян - главное

В конце прошлого года россияне впервые показали ракету "Циркон", которую сами они называют "гиперзвуковой".

Специалисты обратили внимание на цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть ракеты. Вероятно, он отстреливается после запуска. Возможно, что кожух нужен для защиты изделия от внешних повреждений.

Также на представленном видео виден разгонный блок, который расположен в хвостовой части "Циркона" - детально разглядеть его конструктивные особенности довольно сложно из-за не очень хорошего качества видео.

Вас также могут заинтересовать новости: