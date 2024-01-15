Беспилотники-убийцы дешевле, чем артснаряды, подчеркнул аналитик.

Беспилотник-убийца - FPV-дрон, не может полностью заменить артиллерийские средства поражения.

У того, кто имеет больше проблем с артиллерией, есть возможность получить больше пользы от использования FPV-дронов, рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман "24 Каналу". "...Но еще раз надо подчеркнуть, что полностью это (FPV-дроны, - Ред.) не заменит артиллерию. Только несколько ее конкретных аспектов, в частности, высокоточность", - заявил собеседник.

Аналитик добавил, что дроны имеют несколько преимуществ, в частности, они дешевле, чем артснаряды. "Кроме того, очевидной приманкой является и разведывательная функция беспилотников. В то же время нельзя сказать, что дроны смогут полностью заменить артиллерию", - подчеркнул Гендельман.

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Американская газета The Wall Street Journal писала, что беспилотники - это смертоносный рой, который будет царить в мире войны. По мнению журналистов, в ближайшем будущем дроны будут действовать скоординированно друг с другом, и управлять ими будет искусственный интеллект.

Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что FPV-беспилотники стали геймченджерами в войне Украины против РФ. Чиновник также призвал украинцев приобщаться к инициативе "Народный дрон": каждый гражданин может научиться собирать беспилотники дома.

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