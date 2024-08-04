Эксперт считает, что украинские пилоты, не имеющие боевого опыта на F-16, могут избегать участия в воздушных боях.

Первые самолеты F-16 уже появились в украинском небе – сегодня украинцы увидели первые официальные кадры их полета. Какие первоочередные цели стоят перед западными истребителями в войне и с какими проблемами в использовании F-16 столкнется Украина, рассказали эксперты "Голосу Америки".

Так, Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне отмечает, что F-16 смогут повлиять на некоторую динамику, и называет три основные задачи, которые они скорее всего будут выполнять.

"Они будут стремиться перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые беспрестанно бомбардируют Украину; подавлять вражеские системы ПВО; и наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля", - отмечает он.

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Как отмечает "Голос Америки", управление небом является неотъемлемой частью наземной кампании в войне, поскольку самолеты обеспечивают воздушное прикрытие для войск. Но поддержка перемещений украинских войск на линии фронта может быть слишком рискованной для F-16, учитывая сложные системы ПВО России.

Однако истребители F-16, по крайней мере, могут оказать психологическое воздействие на российских пилотов и повысить моральный дух украинцев, отмечает издание.

В то же время Марина Мирон из Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона перечисляет длинный список проблем, которые F-16 принесут Украине.

Так, девятимесячная ускоренная подготовка украинских пилотов к управлению таким сложным механизмом, как F-16 (по сравнению с обычным трехлетним курсом подготовки), по ее мнению, приведет к ограничению их производительности.

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Кроме того, отмечает она, F-16 также требуют большого количества вспомогательного персонала, такого как опытные инженеры по техническому обслуживанию, заряжающие боеприпасы, аналитики разведки и аварийные бригады.

Украина также должна создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, запас запасных частей и систем дозаправки. Качественные аэродромы также являются обязательными, поскольку воздухозаборник F-16 находится близко к взлетно-посадочной полосе и существует опасность попадания мусора и грязи в двигатель.

Также эксперт считает, что украинские пилоты, не имеющие боевого опыта на F-16, могут избегать участия в воздушных боях.

Истребители F-16 в Украине - последние новости

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

4 августа, в День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры.

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