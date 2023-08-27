Страна входит в "авиационную коалицию".

Для начала обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 в Румынии осталось получить необходимые разрешительные документы.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times. По его мнению, на это понадобится всего несколько дней. Вся логистика уже готова, добавил премьер.

"Я ожидаю подписания протоколов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, что является последним препятствием. С точки зрения логистики все в порядке", - сказал Чолаку.

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Учения на F-16: последние новости

Как сообщал УНИАН, в коалицию по обучению украинских авиаторов вошла Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

22 августа в Вооруженных силах Дании объявили, что на авиабазу в Скрыдструпе уже прибыли украинские военнослужащие. Известно, что они обучат восемь пилотов, еще 65 человек научат обслуживать истребители.

В Соединенных Штатах Америки говорили, что готовы рассмотреть вопрос обучения украинских пилотов работе с истребителями F-16 на территории Штатов.

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