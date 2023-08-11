В Вашингтоне говорят, что стремятся двигаться вперед.

Соединенные Штаты Америки открыты для обучения украинских пилотов работе с истребителями F-16 на своей территории.

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон стремится двигаться вперед в обучении, пишет Reuters.

"Белый дом в пятницу заявил, что открыт для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Соединенных Штатах, если будет достигнута возможность такого обучения в Европе", - говорится в сообщении.

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Как известно, власти Украины заявляли, что учения украинских авиаторов должны были начать еще в июне. В западных СМИ писали, что тормозить начало учений могут именно Соединенные Штаты Америки.

Такое же мнение высказал бывший верховный командующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филипп Бридлав. По его словам, это связано с опасениями из-за возможной эскалации со стороны России.

В середине июля советник по нацбезопасности Штатов Джейк Салливан сказал, что президент Джо Байден уже дал "зеленый свет", однако Европе потребуется еще несколько недель на подготовку.

По данным The Washington Post, ожидать завершения обучения первой группы украинских пилотов можно по меньшей мере к лету 2024 года.

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