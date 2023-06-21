Вероятно, производитель F-16 Lockheed Martin проведет такое обучение.

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что страны НАТО приближаются к запуску программы, которая может использовать военные самолеты над украинским небом в течение нескольких месяцев.

Издание ссылается на нынешних и бывших официальных лиц Пентагона, которые отмечают, что группа работает над заключением контракта на проведение обучения самолетов в Румынии. "Вероятно, Lockheed Martin, которая строит F-16, проведет обучение", сказано в сообщении.

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При этом сказано, что европейские чиновники не стали ни подтверждать, ни опровергать, что предложение об обучении украинских пилотов в Румынии обсуждается. Представитель Министерства обороны Нидерландов сказал лишь, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе, но дискуссия о том, какая страна пожертвует самолеты, еще не решена.

Представитель Lockheed указал, что фирма готова обучать украинских пилотов для полетов и обслуживания F-16, как только западные страны согласятся прислать их.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что такие учения уже могут начаться этим летом.

Издание отмечает, что Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных F-16, приобретенных в Португалии, и покупают дополнительные 32 самолета в Норвегии.

F-16 для Украины - важное на 21 июня

19 июня министр обороны Алексей Резников в интервью "Настоящее время" сказал, что самолеты будут предоставлены Украине не раньше Нового года, хотя ранее называл более короткие сроки.

На сегодня Дания и Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Пока конкретных решений по предоставлению самолетов Украине не было, однако Нидерланды объявили, что обучение украинских пилотов начнется этим летом.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 18 июня сказал, что учебные курсы для украинских офицеров в рамках Международной авиационной коалиции уже начались, но непосредственно пилоты ВСУ пока не выехали.

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