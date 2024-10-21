По его словам, даже в случае экспорта, потребности фронта будут реализованы.

Снятие запрета на экспорт дронов позволит увеличить оборотные средства предприятий и уменьшать себестоимость их производства.

"У нас сейчас основная проблема в дронном хозяйстве - то, что у нас мало средств в военном бюджете для выкупа. Если сначала Министерство обороны вообще не выкупало дроны, а сейчас они выкупают около 50% дронов, которые производятся. Но еще не все. И остальное количество выкупается с помощью фондов, волонтеров и так далее. И при этом всем наши мощности по производству дронов значительно больше", - сообщил в эфире "Апостроф TV" авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, мы можем производить больше дронов, и разрешение на их экспорт позволит уменьшить себестоимость производства.

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"Когда спрашивают, как я отношусь к экспорту вооружения, дронов в том числе, я говорю, что руками и ногами "за", потому что это позволит увеличить оборотные средства предприятий, производить им больше дронов и уменьшать себестоимость и тому подобное. Это надо делать однозначно. А на фронт, что надо, будет поставляться. Интересы фронта не будут разрушены никоим образом", - пояснил Криволап.

Экспорт украинских дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина приближается к снятию запрета на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли считают, что это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина изучает возможность экспорта вооружений. Скорее всего, его ограничат странами, которые ранее помогали Украине оружием в рамках формата "Рамштайн".

В то же время, в начале октября заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин резко раскритиковал разговоры о том, что Украина может снять запрет на экспорт оружия, в частности военных беспилотников.

"Украинской армии критически не хватает дронов! Все подразделения постоянно самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Огромная часть потребностей ложится на плечи волонтеров, общин и бизнеса, поставляющих в боевые подразделения дроны", - отметил Жорин.

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