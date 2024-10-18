Главное - не допустить попадания этого оружия в руки россиян, говорит президент.

Украина изучает возможность экспорта вооружений. Скорей всего, его ограничат странами, которые ранее помогали Украине оружием в рамках формата "Рамштайн". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, которое транслировал телемарафон.

По словам президента, одна из опасностей экспорта украинского оружия прямо сейчас заключается в том, что украинское оружие через третьи руки может получить Россия. Чтобы этого избежать, Зеленский предлагает ограничить список потенциальных покупателей украинского оружия исключительно странами "Рамштайна".

"Поэтому я не против, если что-то разработается, но при всем уважении к ближневосточным и другим странам — те, кто нам не помогал с оружием, я не считаю, что мы имеем право туда экспортировать", — сказал президент.

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Украина может возобновить экспорт оружия: что известно

Как писал УНИАН, впервые с начала полномасштабной войны Украина может снять запрет на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли считают, что это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте.

Хотя для обывателя экспорт оружия во время войны может показаться абсурдом, необходимость такого шага диктуется законами экономики. Проблема состоит в том, что производственные мощности украинских оружейников уже сейчас могут дать больше оружия, чем способно купить украинское государство.

Ранее в Дании уже предложили модель, по которой Запад будет покупать оружие для ВСУ на украинских же заводах, чтобы производственные мощности не простаивали из-за отсутствия платежеспособного спроса на эту продукцию.

Экспорт оружия, которое государство все равно не может купить – еще один способ загрузить производственные линии. За вырученные деньги производители могут разработать новые, более продвинутые образцы оружия, которые будут полезны на фронте.

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