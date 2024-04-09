Россияне предпринимают отчаянные попытки защититься от украинских БПЛА.

Украинские специалисты проанализировали состав "царь-РЭБа" на выведенном из строя российском Т-72Б3М. Первыми выводами в своем Телеграмм-канале поделился Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей Флэш.

По словам эксперта, базовое изделие состоит из 6 антенн и 6 модулей. Оно имеет:

- 2 антенны на 800Мгц и 2 модуля по 50 Вт;

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- 2 антенны на 900Мгц и 2 модуля по 50 Вт;

- 2 антенны на 2.4ГГц и два модуля по 50 Вт.

"Все антенны патч типа. То есть антенны, направленные с диаграммой 60-70 градусов. Поэтому на танке их было три во все стороны", - говорит Сергей Флеш, - "Модули не имеют активного охлаждения. Все собрано на радиаторах. Модули помех китайские, питание 28 вольт".

Главный вопрос заключается в том, на что такой комплекс способен. По словам специалиста, "царь-РЭБ" может создавать помехи для квадрокоптеров типа Mavic на дальности 500-800 м. Если говорить о FPV-дронах с системой радиоуправления ExpressLRS, то дальность составляет 50-150 м.

ВСУ захватили танк с РЭБ

Российский Т-72Б3М со странной конструкцией из различных комплексов радиоэлектронной борьбы, прозванной "царь-РЭБом", возглавлял атаку в районе Тернов на Донетчине .

По замыслу россиян, танк должен был прикрыть штурмовую колонну от украинских дронов, однако со своей задачей он не справился. Украинцы поразили танк FPV-дроном. Впоследствии боевую машину удалось затрофеить.

Украинские дроны становятся опаснее

Вскоре такая защита может оказаться вообще не эффективной против украинских БПЛА, ведь последние постоянно эволюционируют. Напомним, еще в марте стало известно, что украинские военные начали запускать по россиянам FPV-дроны, которые имеют машинное зрение.

Такой дрон может направляться к цели на конечном этапе самостоятельно, без помощи оператора. Это в значительной степени нивелирует радиоэлектронную борьбу.

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