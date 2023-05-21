Учиться на самолетах F-16 будут украинские пилоты, имеющие боевой опыт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что украинским пилотам достаточно 4-6 месяцев, чтобы овладеть самолетами F-16.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона. По его словам, готовиться будут не люди с нуля, а именно пилоты, которые имеют боевой опыт и уже работали в экстремальных условиях.

"Понятно, что оценки о двух годах преувеличены. Полноценно это 4-6 месяца, максимум до полугода. Это получение базовых знаний о новом самолете. Пожалуй, даже и быстрее. Но все же главное - это качество полученных знаний и практика. Практика это самое главное, когда происходит овладение новой боевой машины даже опытным пилотом", - сказал Коваленко.

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Он считает, что подготовка украинских пилотов может происходить в Европе или Соединенных штатах Америки.

"F-16 - это унифицированный самолет и каждая страна, которая им пользуется и есть в авиационной коалиции может готовить наших пилотов", - добавил эксперт.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 мая стало известно, что вопрос передачи истребителей F-16 для Украины начало двигаться к реализации. Тогда советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан не назвал точное количество самолетов для Украины, но отметил, что их точно не используют в контрнаступлении ВСУ. Эту информацию также подтвердил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также подчеркнул, что F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории.

В Министерстве обороны Украины анонсировали, что эти самолеты появятся в нашем небе уже этой осенью.

Сегодня, 21 мая, Юрий Игнат заявил, что западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16. По его словам, западные партнеры не будут передавать самолеты поштучно. Эти самолеты будут передаваться подразделениями. Официально подразделения это по меньшей мере эскадрилья. В украинском варианте это 12+ самолетов.

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