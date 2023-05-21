Партнеры не будут передавать Украине самолеты поштучно.

Западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, западные партнеры не будут передавать самолеты поштучно. Эти самолеты будут передаваться подразделениями. Официально подразделения - это по меньшей мере эскадрилья. В украинском варианте это 12+ самолетов.

"Таким образом, несколько десятков самолетов может быть передано Украине сначала для решения текущих задач", - сказал Игнат.

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Он также напомнил, что в арсенале советской техники Украины сейчас четыре типа основных самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27. Все эти типы самолетов может заменить один многоцелевой самолет F-16.

F-16 для Украины - что известно

20 мая стало известно, что США вместе с партнерами наконец начали двигаться в вопросе передачи истребители F-16 для Украины. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан тогда не смог назвать количество самолетов для Украины, но заявил, что их точно не будут использовать в контрнаступлении украинской армии. Эту информацию подтвердил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна одержит победу в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

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