Эксперт предполагает, что ответ официального Сеула относительно возможности предоставления Украине военной помощи может появиться тогда, когда Украина покажет первых пленных из числа солдат КНДР.

Вопрос возможности предоставления Южной Кореей оружия для Украины является непростым. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что Южная Корея имеет один из крупнейших в мире артиллерийский арсенал. Эта страна имеет свои собственные разработки - аналог артиллерийско-ракетных систем Himars и аналог зенитных ракетных систем противовоздушной обороны Patriot. Партию такой системы ПВО официальный Сеул даже продавал в Саудовскую Аравию, но срок поставки определен на несколько лет.

"У них такая же проблема: они быстро не могут производить ни системы, ни ракеты", - сказал Нарожный.

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В то же время, эксперт отмечает, что для Украины есть и хорошие новости, поскольку Южная Корея имеет примерно 3-3,5 млн артиллерийских снарядов калибром 105 мм.

"В 2020 году они планировали от этих систем отказаться. То есть, полностью перейти на калибр 155 мм. Почему так? Потому что дальность у этих систем небольшая. Речь идет максимум о 14 км, а обычно, даже меньше. Но у этой артиллерии есть плюсы - пушка очень небольшая, ее можно буксировать джипом, и обычно, в нашей армии так и делается", - добавил Нарожный.

При этом, комментируя сообщения о визитах делегаций Украины и Южной Кореи в Киев и Сеул соответственно, эксперт считает, что следует ждать опосредованной помощи.

"Южная Корея передавала артиллерийские снаряды, есть разные источники - от 300 до 500 тысяч называли цифру, они их передавали в арсеналы США, а США передавали свои снаряды нам. То есть, у них есть ограничения в законодательстве. Они не могут помогать стране, в которой идет конфликт. Украине напрямую они помочь не могут", - сказал Нарожный.

При этом, он сказал, что передача другим странам снаряды, чтобы те могли помочь Украине, можно считать доброй волей Сеула.

"Но сейчас, когда мы покажем первого пленного [из КНДР], а я думаю, что это вопрос времени, когда мы покажем такого пленного... Думаю, что это вопрос дней или недель, и тогда, я думаю, мы увидим конкретику от Южной Кореи", - подчеркнул Нарожный.

Также он сказал, что кроме военной помощи надо не забывать, что Южная Корея - это одна из семи крупнейших экономик мира. Украинская армия закупала грузовики Daewoo.

"Это тоже можем получать. У них есть производство, есть огромные автоконцерны, которые могут нам поставлять джипы, которые нужны в огромных количествах. Не военная техника. Грузовики они могут (поставлять)", - сказал Нарожный.

Вместе с тем, вопрос получения технологий от Сеула является трудным.

"Я думаю, что речь может идти о создании совместных предприятий, как мы создаем с Rheinmetall, даже на территории Украины или на территории каких-то третьих стран", - сказал Нарожный.

Он предполагает, что речь может идти и о совместном производстве дронов.

Участие КНДР в войне против Украины - реакция Сеула

Как писал УНИАН, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество. По его словам, правительство в Сеуле не будет сидеть "сложа руки", пока тысячи солдат из КНДР в России будут проходить подготовку к боевым действиям.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, какая военная помощь Украине нужна от Южной Кореи. В первую очередь речь идет об усилении украинской системы противовоздушной обороны. Также речь может идти об артиллерии.

Зеленский заявил, что Украина передаст Сеулу детальный запрос на оружие. Этот перечень должен привезти в Южную Корею представитель Украины.

Впоследствии издание Yonhap написало, что Южная Корея не планирует поставлять 155-мм снаряды в Украину. Однако в случае участия войск КНДР в боевых действиях Южная Корея в первую очередь рассмотрит вопрос предоставления Киеву оружия для обороны.

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