Вопрос возможности предоставления Южной Кореей оружия для Украины является непростым. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.
Эксперт отметил, что Южная Корея имеет один из крупнейших в мире артиллерийский арсенал. Эта страна имеет свои собственные разработки - аналог артиллерийско-ракетных систем Himars и аналог зенитных ракетных систем противовоздушной обороны Patriot. Партию такой системы ПВО официальный Сеул даже продавал в Саудовскую Аравию, но срок поставки определен на несколько лет.
"У них такая же проблема: они быстро не могут производить ни системы, ни ракеты", - сказал Нарожный.
В то же время, эксперт отмечает, что для Украины есть и хорошие новости, поскольку Южная Корея имеет примерно 3-3,5 млн артиллерийских снарядов калибром 105 мм.
"В 2020 году они планировали от этих систем отказаться. То есть, полностью перейти на калибр 155 мм. Почему так? Потому что дальность у этих систем небольшая. Речь идет максимум о 14 км, а обычно, даже меньше. Но у этой артиллерии есть плюсы - пушка очень небольшая, ее можно буксировать джипом, и обычно, в нашей армии так и делается", - добавил Нарожный.
При этом, комментируя сообщения о визитах делегаций Украины и Южной Кореи в Киев и Сеул соответственно, эксперт считает, что следует ждать опосредованной помощи.
"Южная Корея передавала артиллерийские снаряды, есть разные источники - от 300 до 500 тысяч называли цифру, они их передавали в арсеналы США, а США передавали свои снаряды нам. То есть, у них есть ограничения в законодательстве. Они не могут помогать стране, в которой идет конфликт. Украине напрямую они помочь не могут", - сказал Нарожный.
При этом, он сказал, что передача другим странам снаряды, чтобы те могли помочь Украине, можно считать доброй волей Сеула.
"Но сейчас, когда мы покажем первого пленного [из КНДР], а я думаю, что это вопрос времени, когда мы покажем такого пленного... Думаю, что это вопрос дней или недель, и тогда, я думаю, мы увидим конкретику от Южной Кореи", - подчеркнул Нарожный.
Также он сказал, что кроме военной помощи надо не забывать, что Южная Корея - это одна из семи крупнейших экономик мира. Украинская армия закупала грузовики Daewoo.
"Это тоже можем получать. У них есть производство, есть огромные автоконцерны, которые могут нам поставлять джипы, которые нужны в огромных количествах. Не военная техника. Грузовики они могут (поставлять)", - сказал Нарожный.
Вместе с тем, вопрос получения технологий от Сеула является трудным.
"Я думаю, что речь может идти о создании совместных предприятий, как мы создаем с Rheinmetall, даже на территории Украины или на территории каких-то третьих стран", - сказал Нарожный.
Он предполагает, что речь может идти и о совместном производстве дронов.
Участие КНДР в войне против Украины - реакция Сеула
Как писал УНИАН, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество. По его словам, правительство в Сеуле не будет сидеть "сложа руки", пока тысячи солдат из КНДР в России будут проходить подготовку к боевым действиям.
Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, какая военная помощь Украине нужна от Южной Кореи. В первую очередь речь идет об усилении украинской системы противовоздушной обороны. Также речь может идти об артиллерии.
Зеленский заявил, что Украина передаст Сеулу детальный запрос на оружие. Этот перечень должен привезти в Южную Корею представитель Украины.
Впоследствии издание Yonhap написало, что Южная Корея не планирует поставлять 155-мм снаряды в Украину. Однако в случае участия войск КНДР в боевых действиях Южная Корея в первую очередь рассмотрит вопрос предоставления Киеву оружия для обороны.