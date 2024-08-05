Эксперт отметил, что эти самолеты могут использоваться только для каких-то точечных ударов.

Истребители F-16 уже в Украине, но их точное количество никто не знает. СМИ пишут о 6 или 10 бортах. Это хорошо, ведь "враг не знает всей ситуации".

Об этом заявил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV. 6 или 10 истребителей пока сильно влиять на ситуацию на фронте не будут, к сожалению. Потому что для того, чтобы действительно влиять на ситуацию на фронте, надо плотно покрыть этими самолетами всю линию соприкосновения, а здесь речь должна идти о количестве 40-50 штук.

Примерно 30% самолетов постоянно будут обслуживаться. То есть из всех десяти, скажем, три постоянно ремонтируются. Два-три будут защищать сам аэродром, на котором находятся эти самолеты, от управляемых ракет и дронов. Эту роль могут выполнять, скажем, МиГи советского производства. Тогда максимум пять-шесть самолетов могут выполнять боевые задачи. Это очень мало.

Видео дня

Эксперт отметил, что они могут использоваться только для каких-то точечных ударов, для, скажем, ударов ракетами HARM, для ударов управляемыми авиационными бомбами, другими высокоточными средствами, но не для покрытия всей линии фронта, не для того, чтобы они работали как истребители и чтобы сбивали российские самолеты.

"Поэтому это количество сейчас очень важно, с информационной точки зрения, но значительного влияния на фронте не окажут", - отметил Нарожный.

По фотографиям уже начали анализировать, с каким обвесом приехали F-16. Они уже оснащены какими-то специфическими системами предупреждения о ракетных ударах. Том Купер, австрийский обозреватель, пишет, что под крыльями размещены у этих самолетов АИМ-120BC и АИМ-9МС.

Эксперт объяснил, что пилон, на котором висят эти ракеты, - это специализированный пилон, в котором стоят детекторы ракет, а в одном из пилонов стоит специализированный компьютер. Он делает полусферу позади самолета для того, чтобы детектировать входящие ракеты и отстреливать ловушки. И это делается специализированно, чтобы он сам в свои ракеты не попал.

"О самих ракетах. Можем сказать, что дальность действия нашей авиации увеличилась как минимум в два с половиной раза. То есть мы можем доставать цели на расстоянии более 100 километров российской авиации. Здесь много условий. Например, на какой высоте заходит сам самолет. Сейчас можно сказать, что наши самолеты точно не будут летать на высоте, скажем, 10 километров. Они будут находиться в нижних слоях атмосферы, а из них стрелять, то это значит, что дальность будет не максимальная, на которой могут работать ракеты. Но все равно это огромное увеличение дальности действия нашей авиации", - подытожил Нарожный.

F-16 для Украины: что известно

В конце июля западные медиа сообщили, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Тогда речь шла о том, что Киев получил шесть единиц западных самолетов. Впоследствии The Economist сообщило, что Киев уже получил 10 истребителей и до конца года получит такое же количество.

Уже 4 августа украинские власти официально подтвердили, что эти истребители уже есть в Украине, в частности состоялась презентация F-16 с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

По мнению эксперта по вопросам авиации, Анатолия Храпчинского, с западных истребителей, которые показывали, было снято определенное оборудование, "чтобы россияне только догадывались, на что способен самолет".

Вас также могут заинтересовать новости: